NBA》慘！詹皇之子布朗尼僅拿2分 夏季聯賽4戰三分球15投全落空

布朗尼。(今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的兒子布朗尼(Bronny James),他在今年選秀會中被湖人挑中後,近期在夏季聯盟打拚。布朗尼今天上場24分鐘58秒,僅拿到2分,湖人最後以74比88不敵塞爾提克。

布朗尼此戰前3節4投0中,沒有拿到分數,直到第四節剩下4分09秒,布朗尼才靠跳投拿到2分。布朗尼全場5投1中得2分,三分球3投0中,另有3籃板、1助攻,發生2次失誤,有3次犯規,全場正負值為「-22」是全隊第二差。

布朗尼在夏季聯賽4場比賽,三分球15投全部落空,尚未投進任何一顆三分外線。布朗尼目前在夏季聯盟平均投籃命中率為23%(31投7中),場均4.3分、3.8籃板、1.5次助攻、1.3次抄截。

湖人隊在今年選秀會於第二輪第55順位挑中布朗尼,並與他簽下4年價值790萬美元(約2.5億台幣)的合約,下個賽季有望看到詹皇父子同台。

Bronny James hits the tough jumper off the bounce



BOS-LAL in Vegas on NBA TV pic.twitter.com/XwBscS7owj