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NBA》慘！詹皇之子布朗尼僅拿2分 夏季聯賽4戰三分球15投全落空

2024/07/16 13:09

布朗尼。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James），他在今年選秀會中被湖人挑中後，近期在夏季聯盟打拚。布朗尼今天上場24分鐘58秒，僅拿到2分，湖人最後以74比88不敵塞爾提克。

布朗尼此戰前3節4投0中，沒有拿到分數，直到第四節剩下4分09秒，布朗尼才靠跳投拿到2分。布朗尼全場5投1中得2分，三分球3投0中，另有3籃板、1助攻，發生2次失誤，有3次犯規，全場正負值為「-22」是全隊第二差。

布朗尼在夏季聯賽4場比賽，三分球15投全部落空，尚未投進任何一顆三分外線。布朗尼目前在夏季聯盟平均投籃命中率為23％（31投7中），場均4.3分、3.8籃板、1.5次助攻、1.3次抄截。

湖人隊在今年選秀會於第二輪第55順位挑中布朗尼，並與他簽下4年價值790萬美元（約2.5億台幣）的合約，下個賽季有望看到詹皇父子同台。

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