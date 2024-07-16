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奧運男籃》不滿沒進美國隊發文抱怨 J.布朗強調與隊友「小白」很好

2024/07/16 14:45

塞爾提克球星J.布朗。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃備戰2024巴黎奧運，綠衫軍後衛D.懷特（Derrick White）頂替快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），進入美國夢幻隊。但塞爾提克球星J.布朗（Jaylen Brown）不滿自己沒有進入國家隊，數度在社群媒體X上發文表達不滿。J.布朗今天受訪表示，自己和D.懷特之間沒有問題。

J.布朗是上季總冠軍賽FMVP，幫助綠衫軍奪冠。而塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）、D懷特都進入美國男籃，但J.布朗卻沒有入選美國隊，他在X上發文並標記知名運動品牌Nike（為美國男籃官方贊助商），「這就是我們在做的？」

J.布朗今天到拉斯維加斯觀看夏季聯賽塞爾提克與湖人之戰，他接受訪問時說，自己有打電話給D.懷特，確保沒有發生誤會，「我立即打電話給Derrick，只是為了確保沒有誤解，我對你的愛等等，他知道這點，他也確實明白。並不是所有事情都要公開。我和D.懷特之間很好。」

被問到沒有入選美國隊是否與Nike有關，J.布朗表示，「我確實這麼認為，未來可能會有更多的事情要說，但我目前不會對此發表評論。」

《ESPN》指出，J.布朗目前沒有球鞋贊助商，他與Adidas的合約在3年前就到期。

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