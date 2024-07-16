中職》富邦悍將簽新洋左投！譯名再次開放票選

富邦悍將簽新洋投。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將持續進行戰力補強，再簽下新洋投Aaron Leasher，並已於昨日正式抵台。

繼上次由超過萬名的球迷投票決定「杰戈」的中文譯名後，本次悍將球團再度舉辦「Aaron Leasher 中文譯名票選活動」，如參與投票的名稱最高票獲選，球迷將可獲得隨機 APP 點數，還有機會額外獲得 Aaron Leasher 的親簽紀念球。

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今年 28 歲的 Aaron Leasher 是一名左投手，在 2017 年美國職棒選秀會被聖地牙哥教士隊以第 6 輪選進開啟職業生涯，最高層級曾上到 3A，今年球季則轉往獨立聯盟大西洋聯盟發展，加入史泰登島渡輪鷹隊。

Aaron Leasher 本季在大西洋聯盟表現亮眼，出賽 12 場投 73.1 局繳出 7 勝 2 敗、防禦率2.21 的成績，另外有 66 次三振，防禦率暫居該聯盟第一、勝投則排名第二，且擁有優異的吃局數能力，12 場出賽中有 8 場優質先發，更有 4 場比賽先發投超過 7 局，並獲選 6 月份單月最佳投手，來台前還入選大西洋聯盟明星隊最佳先發投手。

本次開放投票譯名共有「萊斯」、「里斯」、「藍振」、「藍力」四個選項，投票活動將於7 月 17 日 18:30 截止。球迷可下載並註冊富邦悍將 APP 會員，於更多-票選活動參與投票。

截止時間後系統將公布各選項投票數，最高票之中文譯名選項，將成為 Aaron Leasher 的正式中文登錄譯名，歡迎球迷朋友踴躍參與。

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