MLB》仍想代表日本武士征戰經典賽！美聯打擊王先狂讚大谷翔平

史蒂芬‧關。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者日裔外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）今年首次入選明星賽，成為美聯明星隊先發左外野，而他也是目前美聯打擊王。今天全壘打大賽前受訪，史蒂芬‧關坦言自己仍想代表日本征戰經典賽，同時也盛讚為日本奪下經典賽冠軍的大谷翔平。

有著中國與日本血統的史蒂芬‧關，其母親的祖父母來自山形縣，而史蒂芬‧關從小就仰慕日本傳奇球星鈴木一朗，童年時也曾多次在暑假拜訪山形縣。雖然母親雖然有日本血統，但她是在美國出生，沒有日本護照，儘管大谷去年曾試圖招募關，但最終礙於資格不符無法入隊。

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如果能獲選為日本武士隊的一員，史蒂芬‧關就有機會和道奇巨星大谷翔平成為國家隊隊友。談到大谷的表現，關讚道，「投球和打擊可以說是截然不同的運動，他卻能兩者兼顧。今年他專注於打擊，他的表現令人難以置信，無法想像還有其他選手能做到這些。」

史蒂芬‧關目前以0.352的打擊率領先美聯，談到同樣是安打製造機的偶像鈴木一朗，關謙虛地表示，「我也是左打，和他有共通點。但我從不覺得自己的打擊能像他一樣，也從未試著模仿他。我要感謝他一直以來的表現，為我樹立了非常了不起的榜樣。」

大谷翔平。（歐新社）

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