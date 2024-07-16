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MLB》白襪王牌揭完美封鎖大谷翔平秘訣！坦言若被交易到道奇很酷

2024/07/16 15:38

克羅切。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪火球左投克羅切（Garrett Crochet）今年投出王牌身手，生涯首度入選明星賽，將有機會與國聯先發第2棒的大谷翔平交手。而克羅切生涯在例行賽對上大谷更是完美壓制，對此他今天受訪也揭露秘訣。

克羅切曾在6月25日先發對戰道奇，當時大谷對他3打數0安打，還苦吞2次三振。克羅切還曾在2021年賽季對決過大谷，2打數都賞大谷三振。而克羅切在今年春訓也曾讓大谷吞K過，他生涯在例行賽對決大谷的成績是5打數4K，沒被敲安。

「對付大谷的關鍵是取得球數領先，並且要在最佳狀態下進行比賽。有時你能成功壓制他，有時會被他打中。如果你有堅定的信念並投出好球，總會有辦法。」克羅切說道。

談到本季面對道奇的比賽，該役克羅切主投6局僅被敲出5支安打，飆出6張老K，沒有失分，他強調，「重點在於始終先發制人搶下好球數，因為即使面對優秀的打者，這麼做成功解決對手的機率最高，1好0壞與0好1壞有著天壤之別。」

克羅切本季先發20場拿下6勝6敗，累積107.1局投球，飆出大聯盟最多的150次三振，防禦率3.02。截至目前有不少傳言指出，道奇有意在交易大限前將他納入麾下，對此克羅切表示，「這很酷，但當我站上投手丘，唯一思考的就是為白襪投球。」

大谷翔平。（美聯社）

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