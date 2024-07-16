滑冰》不是只練身體健康！李宇翔瞄準冬奧 玖壹壹捐50萬挺滑冰選手

亞洲花式暨短道競速滑冰錦標賽台灣隊成軍記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕滑冰協會今天舉行「2024亞洲花式滑冰暨短道競速滑冰錦標賽台灣隊成軍記者會」，公布這次參賽選手，另外邀請國內知名團體玖壹壹到場力挺，他們慷慨解囊捐出50萬元，支持國內滑冰選手。

2024亞洲競速滑冰錦標賽將於8月21日至8月23日在印尼雅加達舉行，2024亞洲花式滑冰錦標賽則在9月2日至5日於香港登場。

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花式滑冰部分由今年剛轉成人組的李宇翔領銜，他去年在亞錦賽拿下青年組金牌，今年將轉戰成人組。他在今年3月的世界青年花式滑冰錦標賽寫下個人最佳成績，拿下第16名也是我國在世青花滑最佳名次。

即將迎來首場成人組國際賽，李宇翔表示，他不希望給自己太多壓力，盡力就好不要受傷，「第一場成人組比賽可能會有點緊張，但也希望這由這次比賽，來了解強度更高的對手。」

李宇翔自8歲開始接觸滑冰，他坦言，起初是因為身體不好，希望能運動鍛鍊，「沒想到練出興趣，一練就練到現在，希望可以繼續突破，朝冬季奧運邁進。」接下來成人組賽事，他希望先把動作練得更流暢，並挑戰四周跳，持續超越過去成績。

另外，今天記者會特別邀請人氣團體玖壹壹站台，他們捐出50萬，希望能協助國內滑冰選手，洋蔥表示，平時他們很關注體育，自己也喜歡馬拉松、自行車，這次能為滑冰協會盡一份心力感到很開心。

其他花式滑冰選手還有女子青年組蔡玉鳳、湯喆瑄、少年組李方甯、陳莊媛、大齡組方淇琳、小齡組詹祥妤、陳以芸等好手。

亞洲花式暨短道競速滑冰錦標賽台灣隊成軍記者會。（記者粘藐云攝）

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