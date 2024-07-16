路跑》台北馬名額今開搶 全馬紀錄保持人許績勝、陳宇璿重出江湖跑9K

台北馬拉松今天舉行報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024台北馬拉松今年正式升格為世界田徑總會金標籤賽事，是國內唯一金標認證的市區路線賽事，比賽將於12月15日在台北市政府前市民廣場登場，今天下午4點起開放登記抽籤、半程馬拉松則於8月9日下午2點開放報名，採先搶先贏報名方式。

台北馬拉松前一天舉辦的早餐跑將擴大舉行，除原有「3公里歡樂早餐組」外，另為響應2025雙北世界壯年運動會的公路賽項目，首度新增「9公里世壯運加油組」，邀請曾參與台北馬拉松的退役菁英選手劉昶宗、李筱諭、陳宇璿，以及台灣馬拉松紀錄保持人許績勝參賽。

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許績勝表示，他從1986年第一屆台北馬就開始參賽，連4屆參加都拿到國內冠軍，最好一次跑出2小時17分15秒，也是生涯前三快的成績，他表示，自己會參賽也是想以身作則，畢竟轉任教練，不想要只是出張嘴。

至於已經當二寶媽的里約奧運國手陳宇璿也將參加9公里賽事，她回憶當年2017年參加全馬賽事，但跑到36公里撞牆期，一度以為自己跑不完，很開心自己有完賽，歷經產子後的她還自嘲：「看起來是生小孩比較難啊！」她今也有帶著雙胞胎女兒出席報名記者會，還透露有機會明年會帶著2人參加3公里賽事。

台北馬全馬在4點開始登記抽籤，半馬則是在馬拉松組報名截止後，8月9日下午2點開放報名，採先搶先贏報名，而非以抽籤方式，而成績達標保障名額跑者前於7月5日開放上傳成績證明及報名登記。

陳宇璿（左一） 和許績勝（左二）。（記者吳孟儒攝）

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