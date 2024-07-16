TPBL》選擇PLG的7人不選 但首輪熱門都還在最終33人選秀名單

雷蒙恩（黑衣）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新職籃聯盟 TPBL首屆選秀會將於7月23日登場，有7人在PLG選秀會獲選後都決定退出，最終確定參與名單有33人，握有狀元籤的台北戰神會選誰成為最大焦點。

TPBL的7支球隊選秀順位以7隊在2023-2024賽季例行賽排名為依據，排名相同則以抽籤決定。T1第4名戰神、PLG第4名攻城獅獲抽狀元籤資格，由戰神幸運中籤，首輪依序為攻城獅、夢想家、海神、特攻、戰神、國王。另外，雲豹去年以黃聰翰加上今年首輪選秀權和戰神交易，今年首輪第6順位由戰神獲得。

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被視為本屆選秀首輪熱門的前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩，以及報名CBA選秀的陳將双、蔡宸綱、魏莨哲、陳冠中，上週PLG選秀會都沒現身，但出現在TPBL選秀名單中，而雷蒙恩也成為熱門頭號人選。

至於PLG上週選秀會共有46人參選，最終11人獲選，其中已被球隊挑中的陳力生、張志豪、林心翔、李允傑、王凱裕、莊朝勝與朱育君等7名球員在截止時間確定退出TPBL選秀會，最終剩下33人參選，力拚獲得球隊青睞。

TPBL選秀最終名單。（擷取自TPBL IG）

TPBL選秀最終名單。（擷取自TPBL IG）

TPBL選秀最終名單。（擷取自TPBL IG）

TPBL選秀最終名單。（擷取自TPBL IG）

TPBL選秀最終名單。（擷取自TPBL IG）

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