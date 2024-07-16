晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

田徑》快30年了男子全馬全國紀錄沒人破 許績勝給跑者建議

2024/07/16 16:44

許績勝（左二）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣長跑名將許績勝在1995年創下2小時14分35秒的男子馬拉松全國紀錄，至今高懸近30年都沒人能突破，雖作為紀錄擁有者，但他也希望國內能有跑者能突破他的成績，早日締新猷。

許績勝在1995年2月5日於日本開跑的馬拉松創下台灣男子全馬最速紀錄，近30年過去都沒人能突破，最接近的是張嘉哲在2019年12月8日的廣州馬拉松所寫下。

今天出席台北馬拉松報名記者會的許績勝表示，自己其實很期待有國內跑者能終結他的全國紀錄，他認為，國內其實有許多好的跑者，只是對馬拉松應該要更「執著」，他自己把馬拉松這項運動看成是「女朋友」，每天就是全心投入的對待，而且謹記教練跟他說的「吃得苦中苦，才能成為人上人」的箴言。

許績勝也不諱言，選手確實有時得面臨各種現實難題，像是無法全心將馬拉松當作一心投入的職業，還要考慮經濟狀況，不像日本有職業隊支撐，因此有更多台灣企業能幫助也會有助國內跑者不斷突破。

這次許績勝將重出江湖參加台北馬賽前舉辦的9公里賽事，他說，自己不想只當個出一張嘴的人，作為教練，學生也在看，得以身作則才行，而自己的學生也會下場比半馬，希望能爭取來年的世大運資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。