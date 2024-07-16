田徑》快30年了男子全馬全國紀錄沒人破 許績勝給跑者建議

許績勝（左二）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣長跑名將許績勝在1995年創下2小時14分35秒的男子馬拉松全國紀錄，至今高懸近30年都沒人能突破，雖作為紀錄擁有者，但他也希望國內能有跑者能突破他的成績，早日締新猷。

許績勝在1995年2月5日於日本開跑的馬拉松創下台灣男子全馬最速紀錄，近30年過去都沒人能突破，最接近的是張嘉哲在2019年12月8日的廣州馬拉松所寫下。

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今天出席台北馬拉松報名記者會的許績勝表示，自己其實很期待有國內跑者能終結他的全國紀錄，他認為，國內其實有許多好的跑者，只是對馬拉松應該要更「執著」，他自己把馬拉松這項運動看成是「女朋友」，每天就是全心投入的對待，而且謹記教練跟他說的「吃得苦中苦，才能成為人上人」的箴言。

許績勝也不諱言，選手確實有時得面臨各種現實難題，像是無法全心將馬拉松當作一心投入的職業，還要考慮經濟狀況，不像日本有職業隊支撐，因此有更多台灣企業能幫助也會有助國內跑者不斷突破。

這次許績勝將重出江湖參加台北馬賽前舉辦的9公里賽事，他說，自己不想只當個出一張嘴的人，作為教練，學生也在看，得以身作則才行，而自己的學生也會下場比半馬，希望能爭取來年的世大運資格。

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