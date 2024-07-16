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NFL》扯！隊友才被酒駕撞死 曾超速遭罰的維京人新星以身試法遭逮

2024/07/16 18:09

維京人新星外接手艾迪森酒駕遭逮。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《橙縣紀事報》報導，明尼蘇達維京人22歲新星外接手艾迪森（Jordan Addison）在美國時間上週五因涉嫌酒駕，在南加州遭到逮捕，維京人球團已在昨天發出聲明，目前正在收集與該事件有關的更多資訊。

艾迪森在上週五晚間11點多時駕駛著一輛白色勞斯萊斯，並在洛杉磯國際機場附近的一條高速公路上被攔查，根據警方表示，艾迪森當時在駕駛座大打瞌睡，在進行完酒測後遭到逮捕，約2小時後被釋放，艾迪森被正式指控涉嫌酒駕。

這已經不是艾迪森第一次在場外出包，去年7月，艾迪森在訓練營開始前，於明尼亞波利斯地區駕駛藍寶堅尼，以時速140英哩飆車，超速多達85英哩，當時他並未遭逮，而是承認超速指控並接受罰款。

艾迪森於2023年選秀會以首輪第23順位被維京人相中，新人年出賽17場繳出70次接球，推進911碼為全隊第3多，僅次當家巨星傑佛森（Justin Jefferson）與近端鋒哈金森（T.J. Hockenson），另拿下10次達陣，是維京人相當看好的大物外接手。

然而令人氣憤的是，維京人不久前才剛發生令人遺憾的悲劇，今年選秀第4輪第108順位指名的新秀外接手傑克森（Khyree Jackson），在馬里蘭地區遭到酒駕撞擊，他與車上2名其高中隊友揭不幸喪命，傑克森享年24歲。

在艾迪森因涉嫌酒駕遭逮後，許多美國球迷不禁痛批艾迪森的魯莽行徑，更有人直言，維京人應該直接開除他，因為球隊不會尊敬一個隊友剛被酒駕害死，自己還以身試法的人。

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