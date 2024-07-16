奧運羽球》無奈奧運門檻輕易改變！麟洋配要多打一場 王齊麟吐心聲

王齊麟、李洋。（資料照，記者李惠洲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕由於世界羽聯積分計算疏失，本屆巴黎奧運羽球男雙變成17組參賽，台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟籤運不佳被分在要多打一場的D組，先前曾火爆開罵世界羽聯出包的王齊麟，如今坦然面對結果，「結果出來了也沒什麼好氣的。」

原本16對組合參戰的男雙項目，突然多出一組取得門票，總共17對人馬參賽，而小組賽同樣分成4組，導致其中一個小組會有5對組合，等於要多打一場比賽，對該組選手相當不公平。

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昨日男雙進行抽籤，要尋求衛冕的台灣麟洋配就這麼剛好被分在有5對男雙的「死亡之組」D組，同組對手有丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）、中國劉雨辰／歐烜屹、日本小林優吾／保木卓朗、美國邱愷翔／尤安（Joshua Yuan），面臨場場硬仗。

對於抽籤結果，王齊麟已平息怒火坦然面對，他在社群網站「Threads」發文寫下，「大家都覺得抽完籤我可能會再度怒噴～當初發文也只是覺得奧運這個最高殿堂的門檻竟然可以因為自己的疏失而輕易改變，所以結果出來了也沒什麼好靠X的啦，畢竟也改變不了什麼。」

王齊麟直呼：「既來之則安之，結果出來了也沒什麼好氣的，幹就對了！！！但...還是覺得有夠靠X！！！」

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