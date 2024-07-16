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中職》張奕將與「王岳富」分攤勝利組牛棚 之後有可能轉先發

2024/07/16 17:27

富邦悍將副領隊郭泰源（右）詢問張奕的狀況。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕張奕前天首次在中職登板，對統一獅中繼1局、挨3安失1分，雖救援失敗但拿到勝投，投手教練郭勇志表示，張奕將與王尉永、曾峻岳、富藍戈分攤勝利組牛棚，球隊因應他對先發有強烈渴望，會根據他的身體狀況逐漸拉長局數，考慮下半季就讓他轉任先發。

郭勇志指出，目前的想法是，如果王尉永累了，張奕就會cover他的位子，第7局有兩個人輪流，也會看曾峻岳、富藍戈的狀況，如果其中1位出現疲勞，張奕也有可能在第8局或第9局上場。

郭勇志認為，張奕有段時間沒有比賽，還缺少比賽的感覺，前天看起來有點緊張，但內容沒有差很多，球的位置可以慢慢修正，他也透露，前天只領先1分，原本想先讓王尉永上去，改天再找機會讓張奕投，與總教練陳金鋒討論後，覺得讓張奕提早適應比賽比較理想。

郭勇志表示，張奕是否能當終結者，目前沒有特別去想，第9局還是交給富藍戈，但王尉永、曾峻岳、富藍戈今年出賽頻率比較高，張奕是cover「王岳富」3人很好的人選，往後有類似的狀況，至少有張奕可以替補。

郭勇志也透露，張奕很期待可以先發，球隊也會考慮，根據他的身體狀況慢慢增加局數，再看有沒有機會，「他很強烈想爭取先發，只是3週沒有比賽，一下子就先發，身體負荷會大一點。」

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