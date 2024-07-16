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TPBL》持續進步表現被肯定 特攻宣布和魏嘉豪續約2年

2024/07/16 18:09

魏嘉豪。（中信特攻提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）將於2024-25賽季以全新面貌登場，新北中信特攻也於休賽季積極補強，宣佈與「特攻暖男袋鼠」魏嘉豪續約2年。

24歲的魏嘉豪畢業於籃球名校南山高中，而後進入輔仁大學擔任隊上先發控球後衛，成為球隊不可或缺的靈魂人物。2021年，魏嘉豪在台灣頂級職業籃球大聯盟（T1聯盟）新人選秀會中，以第2指名獲新北中信特攻球團青睞，球團也給予魏嘉豪3年合約肯定，進入職業的第1年，魏嘉豪就獲選為聯盟「年度最夯球星」，優異球技及帥氣外表，加上親和力十足的陽光暖男形象，讓魏嘉豪圈粉無數。

效力特攻的3年間，魏嘉豪共出賽75場，出賽時間逐年遞增，尤其在2023-24球季，當家主控林韋翰因傷缺陣的狀況下，魏嘉豪需扛起更多責任，也獲得更多成長的機會。

特攻球團對於魏嘉豪的前景十分看好，與魏嘉豪續約2年，賦予更多期待。特攻總教練李逸驊於賽季中也曾多次提及，「魏嘉豪持續在進步，必須把霸氣和專注度練起來，未來和林韋翰搭配雙衛出擊，也不無可能！」

魏嘉豪說：「其實對自己前3年的整體表現不甚滿意，這次續約算是新的開始，讓自己重新把一切做好。球隊與我續約，代表對我有一定的信任，以及未來的規劃，除了感謝以外，我也會持續精進自己、成為更好的球員，不辜負球團和教練對我的期待，我會努力證明自己是可以獨當一面的控球後衛。」

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