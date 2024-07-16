NBA》疑偷酸布朗尼「不是職業球員」！ 綠衫軍FMVP親自回應了

布朗與布朗尼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA夏季聯盟湖人與塞爾提克之戰，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）今上場24分鐘58秒僅拿到2分，而坐在場邊觀戰的綠衫軍FMVP布朗（Jaylen Brown）更被鏡頭捕捉到疑似偷酸布朗尼的畫面。

布朗尼此戰前3節4投0中，沒有拿到分數，直到第四節剩下4分09秒，布朗尼才靠跳投拿到2分。布朗尼全場5投1中得2分，三分球3投0中，另有3籃板、1助攻，發生2次失誤，有3次犯規，全場正負值為「-22」是全隊第二差。

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而美國媒體更是捕捉到，塞爾提克球星布朗在場邊與女友Kysre Gondrezick和WNBA芝加哥天空新星瑞斯（Angel Reese）觀戰時，布朗脫口說出，「我不認為布朗尼是職業球員。」此言論立刻引發網路上熱烈討論。

布朗在幾個小時後於社群平台X上親自轉發該影片，並回應道，「能夠和自己的兒子在NBA並肩作戰簡直就像在炫耀！這反映出偉大與長久的生涯，布朗尼擁有成功所需的一切資源，我期待看到他的成長。」

It’s a flex to have your son alongside you in the nba it reflects greatness and longevity !Bronny has all the tools around him to be successful I look forward to watching his growth https://t.co/qO4muFSvrn — Jaylen Brown （@FCHWPO） July 16, 2024

美國男籃近日正在備戰2024巴黎奧運，綠衫軍後衛D.懷特（Derrick White）頂替快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）進入美國夢幻隊，而布朗不滿自己沒有進入國家隊，數度在社群媒體X上發文表達不滿。今天他受訪也澄清，自己和D.懷特之間沒有問題。

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