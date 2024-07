NBA》疑偷酸布朗尼「不是職業球員」！ 綠衫軍FMVP親自回應了

布朗與布朗尼。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕NBA夏季聯盟湖人與塞爾提克之戰,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)之子布朗尼(Bronny James)今上場24分鐘58秒僅拿到2分,而坐在場邊觀戰的綠衫軍FMVP布朗(Jaylen Brown)更被鏡頭捕捉到疑似偷酸布朗尼的畫面。

布朗尼此戰前3節4投0中,沒有拿到分數,直到第四節剩下4分09秒,布朗尼才靠跳投拿到2分。布朗尼全場5投1中得2分,三分球3投0中,另有3籃板、1助攻,發生2次失誤,有3次犯規,全場正負值為「-22」是全隊第二差。

而美國媒體更是捕捉到,塞爾提克球星布朗在場邊與女友Kysre Gondrezick和WNBA芝加哥天空新星瑞斯(Angel Reese)觀戰時,布朗脫口說出,「我不認為布朗尼是職業球員。」此言論立刻引發網路上熱烈討論。

布朗在幾個小時後於社群平台X上親自轉發該影片,並回應道,「能夠和自己的兒子在NBA並肩作戰簡直就像在炫耀!這反映出偉大與長久的生涯,布朗尼擁有成功所需的一切資源,我期待看到他的成長。」

It’s a flex to have your son alongside you in the nba it reflects greatness and longevity !Bronny has all the tools around him to be successful I look forward to watching his growth https://t.co/qO4muFSvrn