MLB》洋基換不到洛磯明星三壘手了！ 紐媒建議改交易藍鳥重砲

麥克翰。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕先前有報導指出，洋基看上洛磯明星三壘手麥克翰（Ryan McMahon），不過麥克翰今天受訪時透露，自己已經和總管聊過，他確信自己未來仍舊是洛磯的一份子。

29歲的麥克翰過去3個賽季都繳出單季20轟的成績，2019年也有22發全壘打，本季他出賽95場，打擊三圍.272/.350/.447，攻擊指數0.797，累積14轟、45分打點，生涯首度入選明星賽。

請繼續往下閱讀...

麥克翰的合約還剩下3年，薪資為4400萬美元，洛磯本季戰績不佳，也不會是競爭季後賽的球隊，交易掉一名有價值的球員來進行重建或許合理。但麥克翰今表示，他在過去幾週與洛磯總管施密特（Bill Schmidt）交談，「我們得出結論，我將繼續成為洛磯的一員。」

對此《紐約郵報》記者桑契斯（Mark W. Sanchez）撰文直言，洋基可以將麥克翰從交易大限的補強名單剔除了，如果洋基想要升級戰力取代拉梅修（DJ LeMahieu）必須找其他選擇，老將柏提（Jon Berti）即將展開復健賽，他是選項之一。

不過桑契斯也點出洋基另一個選項，那就是藍鳥明星重砲一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。過去小葛雷諾曾揚言，就算死也不想替洋基隊打球，但他在6月受訪時態度轉變，直言如果被交易至洋基，「我是個勤奮訓練的人，我是職業球員，我會上場去打球。」

小葛雷諾。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法