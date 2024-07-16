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奧運男籃》美國夢幻隊有危機！ 太陽球星布克說重話：這樣打不會拿金牌...

2024/07/16 20:33

布克。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運倒數計時，美國男籃卻還在磨合階段，今日熱身賽對上澳洲驚險以98：92獲勝，賽後布克（Devin Booker）發出警訊。

美國男籃組成超大團「夢幻隊」力拚奧運5連霸，成員有詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔圖姆（Jayson Tatum）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾德巴約（Bam Adebayo）、D.懷特（Derrick White）以及布克。

雖然美國隊陣容星光熠熠，不過全隊仍在磨合，尚未達到最佳狀態，此役交手澳洲差點花光24分領先優勢翻船，最終僅6分之差險勝，贏得並不漂亮。

由於備戰時間已經不多，替補上陣拿下16分的太陽球星布克賽後嚴肅指出，球隊必須盡快解決問題，「我們知道時間已經不站在我們這邊，我們必須盡快解決問題，像今天下半場那樣打...我們不會贏得金牌。」

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