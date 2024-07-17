MLB》只有大谷翔平辦到的偉業！日媒盼鈴木誠也挑戰日本史上第2人壯舉

大谷翔平、鈴木誠也。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍重砲鈴木誠也進入旅美生涯第3個球季，今年開季狀況表現火熱，卻於4月不幸受傷，傷癒歸隊後一度陷入低潮，不過鈴木誠也逐漸找回狀態，明星賽前連續7場比賽敲安。對此日本媒體也看好，鈴木誠也有望挑戰一項壯舉。

鈴木誠也本季出賽72場，打擊三圍.270/.334/.479，攻擊指數0.813，累積13轟、45分打點，另有9次盜壘成功。日媒《BASEBALL KING》指出，隨著天氣轉暖，鈴木誠也長打能力也逐漸展現，目前13轟，按照進度本季可達21轟，超越去年的20轟，寫下生涯單季新高。

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此外，鈴木誠也於4月14日進入傷兵名單，於5月11復出，而受傷前都沒有任何盜壘成功的他，在傷癒歸隊後的52場比賽內就累積9次盜壘成功，已經追平新人年所創下的單季最多盜壘紀錄。《BASEBALL KING》看好鈴木誠也達成單季「20轟、20盜」里程碑。

鈴木誠也過去在日職時期多次叩關單季「20轟、20盜」，但只有在2019年球季達成單季28轟、25盜。而他本季的盜壘數若按照現有進度，預計只能來到14盜，因此需要多加把勁才能達成「20轟、20盜」里程碑。

目前大聯盟史上僅有道奇巨星大谷翔平達成過單季「20轟、20盜」，他已在2021、2023達成，今年光是上半季就累積29轟、23盜。若鈴木誠也也能達成此壯舉，將成為大聯盟史上繼大谷翔平後，第2位達成「20轟、20盜」的日本球員。

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