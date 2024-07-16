瓊斯盃》「賀家兄弟」、高柏鎧率台灣藍隊擊敗白隊 4連勝領先群雄

賀丹（左）與莫巴耶。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台灣藍隊、白隊今晚在瓊斯盃男籃賽兄弟鬩牆，藍隊克服上半場打完落後劣勢，靠賀丹、賀博、歸化球員高柏鎧合力進帳，最終以82：77擊敗台灣白隊，4連勝在本屆瓊斯盃領先群雄，明日將休兵1天。

藍隊此仗讓經驗最豐富的劉錚及林庭謙休兵在開賽卻落後，總教練圖齊立刻把從板凳出發的當家主控陳盈駿派上場，他展現能力帶隊翻轉戰局，率隊25：21領先。不過，白隊第二節把握高柏鎧有犯規麻煩、陳盈駿在場上休息再度超前，尤其是PLG選秀狀元莫巴耶單節獲8分，白隊半場打完45：40領先。

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白隊半場表現最佳莫巴耶的12分，宋昕澔7分進帳；藍隊則是「賀家兄弟」賀博、賀丹皆拿11分，團隊最大問題是半場就有11失誤，比白隊8次還多。

藍隊第三節捲土重來，高柏鎧趁著莫巴耶犯規麻煩不在場上於禁區賣高，加上賀丹單節9分進帳，藍隊以66：60進入第四節。藍隊在末節持續守住領先優勢，賀博又上演扣籃美技，且莫巴耶也提前犯滿離場，白隊雖然在後面苦追卻徒勞無功，但陳盈駿最後關頭兩罰全進，助藍隊4戰全勝迎接明天的休兵日。

藍隊全場攻下最多分是賀丹21分，賀博15分，高柏鎧15分、19籃板，馬建豪13分，白隊是林彥廷14分、藍少甫12分，受到犯規太多影響的莫巴耶12分入袋。

陳盈駿。（記者林正堃攝）

馬建豪。（記者林正堃攝）

高柏鎧與林彥廷。（記者林正堃攝）

江均。（記者林正堃攝）

藍少甫。（記者林正堃攝）

莫巴耶與高柏鎧。（記者林正堃攝）

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