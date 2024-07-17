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NBA》湖人還欠缺什麼？瑞迪克點出急需補強之處 美媒卻坦言有難度

2024/07/17 07:02

瑞迪克。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕前NBA射手瑞迪克（JJ Redick）在休季正式成為湖人新任總教練，新官上任三把火，在詹姆斯（LeBron James）生涯倒數階段，瑞迪克更是有著率領湖人重返榮耀的壓力。近日在節目中，瑞迪克也點出目前湖人所最需要補強的地方。

瑞迪克在《Sirius XM Radio》的節目中直言，「你當然得看看我們現在的陣容，我認為很不錯，很平衡。但我們也希望在某個時候能夠補強另一個五號位，一個強悍的五號位。」

「看看現在的西部，不管是金塊、灰狼、雷霆他們所引進的球員，當然還有灰熊，他們選進了周志豪（Zach Edey），在季後賽的某些對決當中，你會需要更多的高度。」瑞迪克說道。

湖人目前的名單乍看之下不缺中鋒，但伍德（Christian Wood）在防守端表現不佳，海伊斯（Jaxson Hayes）也還沒有準備好成為先發，因此湖人基本上還是只能倚賴A.戴維斯（Anthony Davis）大量吃下中鋒的時間。

美媒《Heavy.com》點出，湖人可能會對魔術的卡特（Wendell Carter Jr.）感興趣，但他目前並未被擺上交易市場。而湖人選擇非常有限，黃蜂的理查茲（Nick Richards）與公鹿的羅培茲（Brook Lopez）都被點名過，但交易成功的機率相當低。

目前湖人團隊薪資超過豪華稅線，在第二層硬上限之下只能使用迷你中產。《Heavy.com》認為，湖人可能會用來簽射手，因為市場上可能已經沒有太多具備先發資格的中鋒。

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