中職》首轟出爐擊潰兄弟 張育成：最開心還是球隊贏球

張育成首轟獲得MVP。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕張育成返台後的首轟在今天出爐，連同首打點、首得分一次到位，富邦悍將含他這1棒共擊出14支安打，以9：3擊敗中信兄弟，下半季戰績與兄弟、統一獅並列首位，張育成賽首次獲選單場MVP，賽後首次體與啦啦隊一起跳舞。

張育成4局下逮住蔡齊哲第1球擊出左外野2分彈，回到休息區時與哥哥張進德開心相擁，他表示，因為出棒有點太早，沒有打到球心，但他還是全力跑，沒想到球會飛出去，希望一步一腳印，享受每場比賽，「我也很久沒打出去了，就努力打好每顆球，最開心還是球隊贏球。」

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張育成首轟球被兩位穿著江坤宇Ｔ恤的女球迷接到，球團在聯盟工作人員協助下順利回收，除了贈送張育成親簽的實戰球衣、實戰球、實戰球帽，還加碼2張大巨蛋主場門票，張育成笑說：「聽說是被江坤宇的球迷撿到，那就請江坤宇跟他們合照，希望有更多不是富邦的球迷進場為我加油。」

張育成認為，這幾場的感覺愈來愈好，也一直跟打擊教練溝通，很感謝總教練一直用「棒球是團體的，不是你一個人的」鼓勵他，首次拿單場MVP非常意外，第1次上台跳舞也很新鮮，還好他的舞步蠻輕鬆的，「連勝與連敗都經歷了，還是連勝比較爽，可以笑咪咪離開球場。」

張育成首轟獲得MVP。（記者王藝菘攝）

張育成首轟獲得MVP，賽後隊友在休息室淋水祝賀。（記者王藝菘攝）



張育成首轟球被兩位穿著江坤宇Ｔ恤的女球迷接到，球團在聯盟工作人員協助下順利回收。（記者王藝菘攝）

張育成首轟球被兩位穿著江坤宇Ｔ恤的女球迷接到，球團在聯盟工作人員協助下順利回收。（記者王藝菘攝）

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