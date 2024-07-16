晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「他叫什麼叫」陳金鋒怒槓兄弟洋投 張育成：想好好教訓他一下

2024/07/16 23:26

富邦悍將總教練陳金鋒（左）不滿中信兄弟投手連續投頭部近身球衝進場內理論。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕張育成今天除了生涯首轟出爐，還首次參與「大場面」，在場內與中信兄弟洋投艾士特對嗆，但衝突並未擴大，他表示，當下的狀況不關艾士特的事，所以想好好教訓他一下。

6局下戴培峰連續被3顆頭部近身球招呼，當下有點情緒，兄弟休息區卻有聲音冒出，富邦悍將總教練陳金鋒氣憤難抑衝進場內，兩隊板凳瞬間清空在本壘旁對峙，陳金鋒不斷與兄弟投手教練王建民理論，張育成也與艾士特對嗆。

陳金鋒指出，本土投手不會故意丟本土打者，因為大家都認識，控球不好也就這樣而已，「本來沒什麼事，那個洋將叫什麼叫？這難道是我們的問題嗎？也不是他丟的，莫名其妙嘛！」

陳金鋒表示，被連續3顆往頭丟是很危險的，任何選手一定會有反應，戴培峰當下有反應是很正常的，所以他去找王建民理論，「我跟他說，丟3顆了，那個洋將還對著培峰叫，建民說他知道。」

張育成認為，當隊友要當好隊友，不是在場邊罵來罵去，場上的狀況不關艾士特的事，他覺得不能罵自己的隊友，「看到他在嗆，我就來對付他，叫他走開、滾開、閉嘴！」

富邦悍將總教練陳金鋒（左）不滿中信兄弟投手連續投頭部近身球衝進場內理論。（富邦悍將提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。