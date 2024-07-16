中職》「他叫什麼叫」陳金鋒怒槓兄弟洋投 張育成：想好好教訓他一下

富邦悍將總教練陳金鋒（左）不滿中信兄弟投手連續投頭部近身球衝進場內理論。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕張育成今天除了生涯首轟出爐，還首次參與「大場面」，在場內與中信兄弟洋投艾士特對嗆，但衝突並未擴大，他表示，當下的狀況不關艾士特的事，所以想好好教訓他一下。

6局下戴培峰連續被3顆頭部近身球招呼，當下有點情緒，兄弟休息區卻有聲音冒出，富邦悍將總教練陳金鋒氣憤難抑衝進場內，兩隊板凳瞬間清空在本壘旁對峙，陳金鋒不斷與兄弟投手教練王建民理論，張育成也與艾士特對嗆。

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陳金鋒指出，本土投手不會故意丟本土打者，因為大家都認識，控球不好也就這樣而已，「本來沒什麼事，那個洋將叫什麼叫？這難道是我們的問題嗎？也不是他丟的，莫名其妙嘛！」

陳金鋒表示，被連續3顆往頭丟是很危險的，任何選手一定會有反應，戴培峰當下有反應是很正常的，所以他去找王建民理論，「我跟他說，丟3顆了，那個洋將還對著培峰叫，建民說他知道。」

張育成認為，當隊友要當好隊友，不是在場邊罵來罵去，場上的狀況不關艾士特的事，他覺得不能罵自己的隊友，「看到他在嗆，我就來對付他，叫他走開、滾開、閉嘴！」

富邦悍將總教練陳金鋒（左）不滿中信兄弟投手連續投頭部近身球衝進場內理論。（富邦悍將提供）

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