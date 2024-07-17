梅西的足踝末日 該是向偉大巨星揮手告別了嗎？

梅西受傷。（法新社）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

阿根廷隊又再一次得到美洲杯足球賽的冠軍，這真是舉國歡騰，樂不可支的時刻。但是，梅西卻在最重要的時刻受傷，南美足球向來以粗暴出名，對重要球員也絕對是重刑伺侯，如梅西這般天王巨星，自然是加倍伺侯。雖然世界足總（FIFA）一直強調公平競賽，不幸的是，一時的公義完全無法彌補傷痕的永久痛苦。如果球員的韌帶斷了，加害者就算得到一張紅牌又如何呢？留下的是受害者冗長的治療過程，絕望的哭喊，對未來的不確定，甚至是巨大的金錢與名望的損失。固然在球場上受傷是＂意內＂，而非意外。但是加害者的利益所得，一旦得逞，絕對是遠遠的大於所受的懲罰。這真是一種反淘汰，和反智的行為。只是隨著商業利益的迅速增加，這樣的行為依然是普遍而且無法禁止。

梅西的傷害表面上是腳踝的傷害，但在運動週期上而言，這也是一個運動員末期必然遇到的問題。簡而言之，一處功能的下降，必須伴隨其他功能的代償。而這是一個連鎖反應，在起起伏伏中，高峰逐漸下降，傷病頻率逐漸增高。最終，不得不走向第二線球員，乃至於退役。

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以足踝傷害而言，任何一個中年職業足球員的足踝，一旦接受放射線學檢查。絕對是會立刻被醫生禁止運動，因為絕對是慘不忍睹。片子上面一定是充滿骨刺、碎骨頭、變形、鈣化、水泡。既使這個球員依然是活躍在球場上，但這種片子絕對會嚇壞一堆醫生的。為什麼這樣呢？簡單地說，踝關節提供的是穩定為主的功能，劇烈、靈活、頻繁的活動並不是這個關節原始的功能。踝關節其實包括兩個關節：踝關節和距骨下關節。踝關節本身以穩定為主，距骨下關節才是真正活動的主體。踝關節骨頭構造有如一個卡榫。骨骼構造提供約三分之二的穩定性，內外側的韌帶提供另外三分之一的穩定。而距骨下關節，基本上是依賴韌帶、關節囊、肌腱等提供穩定。問題是這兩個關節活動時是互相影響的。足球運動，十分依賴足踝關節的活動。對於距骨下關節沒什麼太大的問題，但是對於踝關節，問題就很大了。他必須長期接受不正常活動度的活動，不正常的負重，以及超時的工作，更慘的是，很難有足夠的修復期。因此踝關節不論是骨骼、軟骨、韌帶均長期處於慢性發炎，不完全的受傷癒合過程。所以，軟組織會很容易產生鈣化、滑膜炎。軟骨很容易磨損，所以關節會有很多游離骨。骨骼也會變形，乃至於產生骨刺。這種過程短則五年，長則數十年。所以足球員在比賽光輝的外表下，其實是忍受著腳踝的巨大痛苦，而強做歡笑。這已經是足球員的宿命，無法改變。

梅西是個偉大的球員，十分難得的球員。我們必須欣賞他的堅毅，也譴責惡意的球場行為。當然更希望這種不公平的行為永遠不要出現。還給我們一個公平的足球環境。

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