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MLB明星賽》超可愛！大谷與愛妻走紅毯 「愛犬」竟在西裝外套內

2024/07/17 07:49

大谷翔平與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天登場，道奇巨星大谷翔平賽前與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道，大谷身穿棕色的西裝，真美子則是身穿白色的無袖連身裙，讓日本網友直呼很美。

這是大谷翔平連續4年參加明星賽，他受訪表示，很感謝能入選明星賽，無論來多少次，這總是很棒，愛妻今天身穿與平常不一樣的服裝，「我期待今天的比賽，我會專注每個打席，做好準備，展現自己最佳狀態。」

被問到西裝的搭配，大谷透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）表示，「我根據自己的愛犬顏色而選擇顏色。」大谷把還愛犬「Decopin」的圖案繡在西裝外套內側，也讓外國網友直呼「好可愛」。

大谷翔平今天將擔任國聯明星隊先發第二棒指定打擊。

大谷翔平與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道。（今日美國）

大谷翔平與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道。（美聯社）

大谷翔平與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道。（今日美國）

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）

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