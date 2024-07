MLB明星賽》超可愛！大谷與愛妻走紅毯 「愛犬」竟在西裝外套內

大谷翔平與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天登場,道奇巨星大谷翔平賽前與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道,大谷身穿棕色的西裝,真美子則是身穿白色的無袖連身裙,讓日本網友直呼很美。

這是大谷翔平連續4年參加明星賽,他受訪表示,很感謝能入選明星賽,無論來多少次,這總是很棒,愛妻今天身穿與平常不一樣的服裝,「我期待今天的比賽,我會專注每個打席,做好準備,展現自己最佳狀態。」

被問到西裝的搭配,大谷透過翻譯艾爾頓(Will Ireton)表示,「我根據自己的愛犬顏色而選擇顏色。」大谷把還愛犬「Decopin」的圖案繡在西裝外套內側,也讓外國網友直呼「好可愛」。

大谷翔平今天將擔任國聯明星隊先發第二棒指定打擊。

Shohei Ohtani's #AllStarGame Red Carpet suit has his dog Decoy designed on the inside of it!



And his wife Mamiko is with him pic.twitter.com/gRQee2JXJk