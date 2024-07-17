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MLB》「任何事都有他的價碼」 道奇、金鶯有望上演強投爭奪戰

2024/07/17 07:36

史庫柏爾。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽正沸沸揚揚地舉行，而在這場仲夏夜盛宴結束後，就是各隊開始季後賽爭奪戰的下半季賽程，根據《運動畫刊》專欄作家佛達西（Tom Verducci）透露，道奇、金鶯2支強權球隊，都對目前美聯塞揚獎的最熱門人選，老虎隊左投史庫柏爾（Tarik Skubal）。

佛達西提到，道奇與金鶯都對這位明星強投有興趣，他在今年繳出生涯最佳、亦是本季美聯投手最好的成績，19場出賽都是先發，主投116.0局、送出140K僅有21BB（還有6次觸身球），防禦率2.41，拿下10勝3敗，是目前美聯塞揚獎的領跑者。

佛達西引述熟悉老虎總管哈里斯（Scott Harris）的消息來源提到，老虎球團是否願意交易這位27歲左投還有待商榷，因為消息來源認為，以史庫柏爾為主的輪值會是老虎重建的基石，然而該來源同樣表明：「任何事情都有他的價碼。」意味著只要出得夠多，史庫柏爾並非無法交易。

大聯盟報導指出，金鶯與道奇兩隊都是擁有不俗農場深度的球隊，金鶯排名聯盟第一，道奇第八，同時兩隊的輪值也都受到傷病困擾，但也都在分區排名龍頭。因此在交易大限前，這兩隊預計會是追求史庫柏爾，以及先發輪值補強最積極的球隊。

史庫柏爾在2024年結束後還有2個仲裁年要跑，這也讓他的交易價值相當高，而除了史庫柏爾以外，另一支重建球隊，白襪左投克羅切（Garrett Crochet）也很早就傳出被道奇等競爭季後賽球隊給盯上。

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