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NBA》公鹿重大補強！ 短約簽下3D射手、美媒點出關鍵紀錄

2024/07/17 07:53

特倫特是近3季唯四能夠締造500顆三分進球與300次抄截的球員。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基公鹿做出重大補強，根據《ESPN》報導，他們以1年約簽下3D型射手特倫特（Gary Trent Jr.），提升後場戰力，而特倫特也能在這支爭冠球隊想辦法提升建立自己的價值，為下一張合約努力。

現年25歲的特倫特離開了效力3個半季的暴龍隊，在2023-24賽季他出賽71場，平均可以拿下13.7分、命中率43%，三分命中率39%，是自2019-20賽季以來的最佳表現。

特倫特是公鹿在維持住球隊基本架構的情況下休賽季最大的補強，他有望填上畢斯利（Malik Beasley）轉戰活塞的空缺，增加球隊的外線火力。根據《Second Spectrum》數據指出，過去兩個賽季特倫特接球後立即投射三分球的命中率為41%，是能夠良好搭配「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）兩位主要持球者的人選。特倫特也曾與里拉德在拓荒者共事過。

除了投籃以外，特倫特也能為公鹿提供防守端的上限，根據《ESPN Stats & Information》指出，他是過去3個賽季以來，唯四能夠貢獻500記三分球與300次抄截的球員，其餘3人分別是灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）、溜馬球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）以及火箭球星范維利特（Fred VanVleet）。

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