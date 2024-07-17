MLB》大聯盟版「靈魂歌姬」... 4度入圍葛萊美獎的歌手坦言喝醉了

鄉村歌手安德雷斯演唱美國國歌，慘遭外界批評。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天的2024年大聯盟全壘打賽，賽前邀請四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手安德雷斯（Ingrid Andress）演唱美國國歌，卻成了「大型翻車現場」，不僅瘋狂走音、就連高音也無法唱上去，這段影片在網路上引發議論。安德雷斯今天在社群媒體X發文致歉，表示自己前一天喝醉，對大聯盟、球迷們達歉意。

「我昨晚喝醉了，我今天要去一家設施，以獲得我需要的幫助。」安德雷斯發文說，「昨晚表現不是我，我對大聯盟、所有的球迷，以及我深愛的這個國家致歉。」；大聯盟官方對此沒有任何評論。

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這位32歲的鄉村歌手，她的父親B.安德雷斯（Brad Andress），曾擔任過老虎、洛磯、大都會、以及密西根大學的教練。

《美聯社》指出，這並非是第一位演場美國國歌而遭到批評的歌手，女星羅珊．巴爾（Roseanne Barr）在1990年為大聯盟教士隊比賽獻唱美國國歌、以及菲姬（Fergie）在2018年NBA全明星賽獻唱時，都遭到外界批評。

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Country music star Ingrid Andress admits she was drunk as hell last night singing the national anthem at the home run Derby. And she’s going to rehab. pic.twitter.com/Y4MF96CWn3 — AeroGant （@AeroGant） July 16, 2024

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