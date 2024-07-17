MLB》大聯盟版「靈魂歌姬」... 4度入圍葛萊美獎的歌手坦言喝醉了

鄉村歌手安德雷斯演唱美國國歌，慘遭外界批評。（資料照，美聯社）
李冠霖／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕昨天的2024年大聯盟全壘打賽，賽前邀請四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手安德雷斯（Ingrid Andress）演唱美國國歌，卻成了「大型翻車現場」，不僅瘋狂走音、就連高音也無法唱上去，這段影片在網路上引發議論。安德雷斯今天在社群媒體X發文致歉，表示自己前一天喝醉，對大聯盟、球迷們達歉意。
「我昨晚喝醉了，我今天要去一家設施，以獲得我需要的幫助。」安德雷斯發文說，「昨晚表現不是我，我對大聯盟、所有的球迷，以及我深愛的這個國家致歉。」；大聯盟官方對此沒有任何評論。
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這位32歲的鄉村歌手，她的父親B.安德雷斯（Brad Andress），曾擔任過老虎、洛磯、大都會、以及密西根大學的教練。
《美聯社》指出，這並非是第一位演場美國國歌而遭到批評的歌手，女星羅珊．巴爾（Roseanne Barr）在1990年為大聯盟教士隊比賽獻唱美國國歌、以及菲姬（Fergie）在2018年NBA全明星賽獻唱時，都遭到外界批評。
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July 16, 2024
Country music star Ingrid Andress admits she was drunk as hell last night singing the national anthem at the home run Derby. And she’s going to rehab. pic.twitter.com/Y4MF96CWn3— AeroGant （@AeroGant） July 16, 2024