MLB》大聯盟版「靈魂歌姬」... 4度入圍葛萊美獎的歌手坦言喝醉了

鄉村歌手安德雷斯演唱美國國歌,慘遭外界批評。(資料照,美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕昨天的2024年大聯盟全壘打賽,賽前邀請四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手安德雷斯(Ingrid Andress)演唱美國國歌,卻成了「大型翻車現場」,不僅瘋狂走音、就連高音也無法唱上去,這段影片在網路上引發議論。安德雷斯今天在社群媒體X發文致歉,表示自己前一天喝醉,對大聯盟、球迷們達歉意。

「我昨晚喝醉了,我今天要去一家設施,以獲得我需要的幫助。」安德雷斯發文說,「昨晚表現不是我,我對大聯盟、所有的球迷,以及我深愛的這個國家致歉。」;大聯盟官方對此沒有任何評論。

這位32歲的鄉村歌手,她的父親B.安德雷斯(Brad Andress),曾擔任過老虎、洛磯、大都會、以及密西根大學的教練。

《美聯社》指出,這並非是第一位演場美國國歌而遭到批評的歌手,女星羅珊.巴爾(Roseanne Barr)在1990年為大聯盟教士隊比賽獻唱美國國歌、以及菲姬(Fergie)在2018年NBA全明星賽獻唱時,都遭到外界批評。

