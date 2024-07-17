MLB》追隨老爹的腳步！ 紅襪第19輪選中「小PAPI」

戴安傑羅‧歐提茲第19輪被紅襪選中。（取自X）

〔體育中心/綜合報導〕美國職棒大聯盟選秀會進入第3天，波士頓紅襪隊第19輪選到自家名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）的兒子戴安傑羅．歐提茲（D'Angelo Ortiz）。

綽號「小PAPI」的戴安傑羅，去年在邁阿密戴德大學（Miami Dade College）48場的出賽，有著.328的打擊率與.805的整體攻擊指數，敲出1發全壘打與48分打點，並參與了兩季未來大學棒球聯盟（Future Collegiate Baseball League）的賽事，共繳出打擊率.325與OPS.777的表現；守備部分，戴安傑羅是一位內野工具人，守備位置以二、三壘為主。

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紅襪球探總監皮爾森（Devin Pearson）坦言，選到戴安傑羅對於球團來說意義重大，「但我要釐清，我們選擇戴安傑羅的理由是因為他是潛力新秀，我們那一區的球探已經觀察他許久。他的爸爸是歐提茲這件事只是個附加價值。」

戴安傑羅在2021年曾接受大聯盟官網的訪問，當時的他表示，如果能被紅襪選走對他來說十分特別，「我無法選擇我要去哪一隊，我只能希望最終能被選中，但波士頓已我深深地刻在腦海中，我很愛這座城市，當我從家裡走到芬威球場時也有同樣的感覺，在那裡打球會相當舒服。」3年後的現在，戴安傑羅終於美夢成真。

今年入選的「星二代」除了戴安傑羅外，還有曾來台打球的傳奇名將曼尼（Manny Ramirez）的兒子盧卡斯．拉米瑞茲（Lucas Ramirez），而他則被天使以第17輪指名選中。身為左打的他，與爸爸一樣都有著相當大的力量，也讓天使選到他後對他相當期待並要將他好好培養。

The Angels drafted Lucas Ramirez, Manny Ramirez’s son in the 17th round of the MLB Draft! pic.twitter.com/wtCG3jb2fM — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 16, 2024

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