MLB》追隨老爹的腳步！ 紅襪第19輪選中「小PAPI」

戴安傑羅‧歐提茲第19輪被紅襪選中。(取自X)

〔體育中心/綜合報導〕美國職棒大聯盟選秀會進入第3天,波士頓紅襪隊第19輪選到自家名人堂球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)的兒子戴安傑羅.歐提茲(D'Angelo Ortiz)。

The @RedSox draft D'Angelo Ortiz, the son of David Ortiz! #MLBDraft pic.twitter.com/RgzmzJM97U

綽號「小PAPI」的戴安傑羅,去年在邁阿密戴德大學(Miami Dade College)48場的出賽,有著.328的打擊率與.805的整體攻擊指數,敲出1發全壘打與48分打點,並參與了兩季未來大學棒球聯盟(Future Collegiate Baseball League)的賽事,共繳出打擊率.325與OPS.777的表現;守備部分,戴安傑羅是一位內野工具人,守備位置以二、三壘為主。

紅襪球探總監皮爾森(Devin Pearson)坦言,選到戴安傑羅對於球團來說意義重大,「但我要釐清,我們選擇戴安傑羅的理由是因為他是潛力新秀,我們那一區的球探已經觀察他許久。他的爸爸是歐提茲這件事只是個附加價值。」

戴安傑羅在2021年曾接受大聯盟官網的訪問,當時的他表示,如果能被紅襪選走對他來說十分特別,「我無法選擇我要去哪一隊,我只能希望最終能被選中,但波士頓已我深深地刻在腦海中,我很愛這座城市,當我從家裡走到芬威球場時也有同樣的感覺,在那裡打球會相當舒服。」3年後的現在,戴安傑羅終於美夢成真。

今年入選的「星二代」除了戴安傑羅外,還有曾來台打球的傳奇名將曼尼(Manny Ramirez)的兒子盧卡斯.拉米瑞茲(Lucas Ramirez),而他則被天使以第17輪指名選中。身為左打的他,與爸爸一樣都有著相當大的力量,也讓天使選到他後對他相當期待並要將他好好培養。

The Angels drafted Lucas Ramirez, Manny Ramirez’s son in the 17th round of the MLB Draft! pic.twitter.com/wtCG3jb2fM