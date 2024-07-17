MLB》大谷翔平明星賽首轟出爐！ 豪寫日本人史上首見記錄（影音）

大谷翔平敲出三分砲，生涯明星賽首轟出爐。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽今天舉行，效力國聯明星隊的大谷翔平今天在3上敲出一發三分砲，成為日本史上第一位能夠將小白球轟出大牆的球員。

大谷翔平首打席選到四壞保送上壘，在3局瞄準紅襪先發投手霍克（Tanner Houck）88.7英哩的指叉球，以103.7英哩的擊球初速，掃出400英尺的超大號三分砲，幫助國聯明星隊取得3：0領先。

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大谷翔平是自2007年的鈴木一朗的場內全壘打後，再度有日本球員在明星賽開轟，同時他也是史上第一位在明星賽直接將球給轟出全壘打大牆的日本球員，有機會成為明星賽MVP。

這支全壘打不僅是大谷翔平在明星賽的首轟，更是道奇球員自1996年的名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）後的首發明星賽全壘打。同時大谷翔平也成為史上第一位，能夠在明星賽開轟，並奪下勝投的球員，大谷翔平曾在2021年於洛磯主場舉辦的明星賽奪勝。

大谷翔平敲出三分砲。（法新社）

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