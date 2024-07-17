晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》明星賽球衣超醜 大聯盟主席承諾改進

2024/07/17 10:00

大聯盟今年明星賽球衣被批評不好看。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟明星賽今天（17日）開打，本屆國聯、美聯各自穿上專屬明星賽球衣出賽，不過這次球衣設計被認為「太醜」而引發話題，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）也注意到了這件事，並承諾明年會改善。

隨著今年明星賽開打，明星賽球衣意外成了媒體、球迷批評的事情，批評的點除了球衣上字體過於笨重外，還有球褲顏色不同於過往常見的白色、灰色等，費城人強打哈波（Bryce Harper）日前曾表態，希望明星賽可以讓各球員穿回母隊球衣出賽。

對於球衣的批評，大聯盟主席曼佛瑞坦言他知道此事，並承諾會在明年賽季改進，不過對於是否如從前讓球員穿上母隊球衣參加明星賽，曼佛瑞表示他比較喜歡明星賽有專屬、統一的球衣。

《洛杉磯時報》記者謝金（Bill Shaikin）指出，製作明星賽專屬球衣，是大聯盟與贊助商Nike、Fanatics協議的一部分，理由是吸引更多年輕球迷來看大聯盟比賽，不過謝金透露，這項協議並未與大聯盟球員們討論過。

曼佛瑞受訪時承認，球衣上仍有許多問題需要解決，聯盟會與球員、贊助商們對話，他也理解為什麼會有聲音，希望明星賽回復穿母隊球衣出賽的傳統，這些都會納入未來的協商之中。

國聯球衣。（美聯社）

美聯球衣。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。