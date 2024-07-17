MLB》明星賽球衣超醜 大聯盟主席承諾改進

大聯盟今年明星賽球衣被批評不好看。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟明星賽今天（17日）開打，本屆國聯、美聯各自穿上專屬明星賽球衣出賽，不過這次球衣設計被認為「太醜」而引發話題，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）也注意到了這件事，並承諾明年會改善。

隨著今年明星賽開打，明星賽球衣意外成了媒體、球迷批評的事情，批評的點除了球衣上字體過於笨重外，還有球褲顏色不同於過往常見的白色、灰色等，費城人強打哈波（Bryce Harper）日前曾表態，希望明星賽可以讓各球員穿回母隊球衣出賽。

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對於球衣的批評，大聯盟主席曼佛瑞坦言他知道此事，並承諾會在明年賽季改進，不過對於是否如從前讓球員穿上母隊球衣參加明星賽，曼佛瑞表示他比較喜歡明星賽有專屬、統一的球衣。

《洛杉磯時報》記者謝金（Bill Shaikin）指出，製作明星賽專屬球衣，是大聯盟與贊助商Nike、Fanatics協議的一部分，理由是吸引更多年輕球迷來看大聯盟比賽，不過謝金透露，這項協議並未與大聯盟球員們討論過。

曼佛瑞受訪時承認，球衣上仍有許多問題需要解決，聯盟會與球員、贊助商們對話，他也理解為什麼會有聲音，希望明星賽回復穿母隊球衣出賽的傳統，這些都會納入未來的協商之中。

國聯球衣。（美聯社）

美聯球衣。（法新社）

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