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MLB》21世紀後最偉大職業選手排名！ 大谷翔平比諸多傳奇高

2024/07/17 09:57

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》對21世紀後最偉大的100名職業運動員進行排名，在最近揭曉的第51名到75名榜單當中，僅在大聯盟打了7年的道奇隊日籍球星大谷翔平赫然入列。

《ESPN》蒐集了超過7萬張投票來排出這份2000年後最偉大的職業運動員，大谷翔平名列第62名，《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Pasan）寫道，若《ESPN》在2050年列出這份榜單的話，大谷翔平有可能會成為前10名，因為他光在大聯盟生涯前7年的表現就已經卓越非凡。

帕桑認為，在大谷翔平之前，沒有人能夠像他一樣能夠在投、打兩端都繳出如此高水準的表現，大谷翔平從日本來大聯盟時就被媒體大肆炒作，但他的表現還超越那些炒作的話題，並擴展了「棒球員」的定義。道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）更曾盛讚，大谷翔平有可能是這項運動中最有天分的球員。

大谷翔平在這份榜單的排名比許多大聯盟好手與傳奇球星要高，包含第73名的貝茲（Mookie Betts）、79名的哈波（Bryce Harper）、第88名的哈勒戴（Roy Halladay）以及第92名的「神之右投」馬丁尼茲（ Pedro Martinez），除了大聯盟外，大谷還高於網壇傳奇球星大威廉絲（Venus Wiliams）傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao），西班牙傳奇中場伊涅斯塔（Andrés Iniesta）以及NBA大三元製造機奇德（Jason Kidd）等人。

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