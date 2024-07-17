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MLB明星賽》今永昇太1局1K完美好投 「不想浪費大谷的全壘打」

2024/07/17 10:42

今永昇太。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天在遊騎兵主場全球人壽球場（Globe Life Field）登場，旅美首年就入選明星賽的小熊日籍左投今永昇太，今天在第4局登板，後援1局無失分，讓對手3上3下。今永受訪表示，不想浪費道奇巨星大谷翔平的三分砲。

大谷翔平在3局上轟出三分砲，幫助國聯明星隊取得3比0領先。大谷成為2007年的水手傳奇球星鈴木一朗後，再度於明星賽擊出全壘打的日本選手，不過鈴木一朗當時是跑出場內全壘打，因此大谷更是第一位在大聯盟賽場轟出大牆的日本選手。

今永昇太在第4局登板，當時雙方3比3平手，先讓藍鳥明星重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲滾地球出局，接著三振金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman），再讓遊騎兵球星希米恩（Marcus Semien）敲左外野平飛球被接殺，完成投球工作。總計今永昇太1局用15球，沒有被敲安、也沒有失分，賞1次三振。

今永昇太成為第9位旅美首年就在明星賽出場的日本選手，他表示，直到第4局之前打得非常快，「我一直努力保持不要掉分，因為大谷君敲出三分砲，不想讓對手得分而輸球，也不想浪費大谷的全壘打。」

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