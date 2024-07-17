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MLB》明星賽史上最快火球！ 運動家超狂終結者寫新記錄（影音）

2024/07/17 10:30

運動家終結者米勒飆出明星賽史上最快一球。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽今天舉行正賽，運動家火球終結者米勒（Mason Miller）以一顆103.6英哩的火球，寫下明星賽史上最速記錄。

米勒在5局登板，第一球就用101英哩的火球讓響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）敲出飛球出局，接著面對開轟過的大谷翔平，米勒在2好1壞時投出一顆內角滑球將他三振出局，在對大谷的4球當中有2球破100英哩。

接著面對費城人游擊手透納（Trea Turner），米勒用一顆精準的外角高滑球使他站著不動被三振，該打席第1球，米勒就投出一顆103.6英哩（約166.7公里）的火球，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這球是自2008年《Statcast》系統全面啟用以來，明星賽史上最快的一球。

今天米勒投出3上3下飆2K，在生涯首次明星賽登板表現完美，本季他為運動家出賽33場拿下1勝1敗15次救援成功，39.2局投球狂飆70K，每局被上壘率僅0.86。

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