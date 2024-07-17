奧運》22歲擔任表演嘉賓到50歲首參賽 英國傳奇締造滑板參賽紀錄

麥克當諾。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕玩滑板不是年輕人的專利，英國50歲的麥克當諾（Andy Macdonald）這次將參加巴黎奧運，成為奧運史上最年長滑板選手，而他也直呼能在年過半百時踏上五環殿堂，「這真的太不真實了！」

滑板在上屆東京奧運首次亮相就有2位45歲的選手參賽，本屆又將年齡界線往上提升，也充分展現這項運動的多元性和不可預測性，而這次50歲的麥克當諾將跟16歲的英國隊友布朗（Sky Brown）、坦布林（Lola Tambling）一起征戰巴黎奧運。

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麥克當諾曾在1996年亞特蘭大奧運擔任閉幕式表演嘉賓，他坦言，當時滑板界的人都認為那應該是滑板最接近奧運的一次，自己在玩板時也沒想過能參賽，如今玩到50歲，他靠著在上月舉行的滑板奧運資格賽取得進軍巴黎的機會，讓他直呼真的很不真實。

其實麥克當諾在滑板界締造不少佳績，他曾8次獲得滑板世界盃冠軍，在90年代更是稱霸世界極限運動會，他說，即使已步入中年，還是想嘗試滑板的各種可能，而這也是他畢生追求的事，更是這份堅持讓他站上奧運。

麥克當諾也希望用自身經歷鼓舞他人，他說：「滑板是我是一生摯愛，但對一個50歲的人來說，他喜歡的可能是騎車或舉重，我想只要堅持自己喜歡的事，保持熱愛，將會迎來美好的事物，年齡只是一個數字，真正重要的是你的熱情。」

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