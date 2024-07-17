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MLB》延長合約談不攏 藍鳥重砲小葛雷諾留不住了？

2024/07/17 11:08

小葛雷諾傳出與藍鳥延長合約協商不順利。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕隨著大聯盟上半季賽程結束，一些交易傳言開始浮出檯面，其中藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）就陷入交易謠言中，而今有消息指出，藍鳥有計畫與小葛雷諾延長合約，不過協商並不順利。

小葛雷諾本賽季前與藍鳥進入薪資仲裁，最後勝出獲得1990萬美元年薪，不過藍鳥本季戰績積弱不振，明星賽前僅有44勝52敗，美聯東區排名墊底，與龍頭金鶯有14場勝差，距離外卡還有9.5場勝差，這也讓小葛雷諾的交易傳言浮出檯面。

根據大聯盟官網記者費森德（Mark Feinsand）消息，藍鳥有在和小葛雷諾討論延長合約，但是兩方協商並不順利。今年6月初時，藍鳥總管艾特金斯（Ross Atkins）曾表態，交易小葛雷諾對他們來說沒有任何意義，不過隨著交易謠言散播，甚至有美國媒體建議洋基交易小葛雷諾。

對於可能交易去洋基的謠言，小葛雷諾之前受訪一改過去不願效力洋基的態度，僅表示他是個職業球員，如果被交易了就是好好的出場比賽。

除了小葛雷諾外，藍鳥游擊手小畢歇特（Bo Bichette）也陷入了交易傳言中，對此他本人表示，一點都不意外聽到這些交易傳言；大聯盟官網記者費森德則認為，今年交易截止日前，藍鳥會成為市場上一個「重要的因子」。

小畢歇特也陷入了交易謠言中。（資料照，美聯社）

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