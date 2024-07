MLB明星賽》大谷開轟寫史上首見記錄！ 杜蘭超前轟率美聯逆轉勝

大谷翔平在明星賽開轟。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天登場,道奇日本巨星大谷翔平擊出明星賽生涯首轟,小熊日籍左投今永昇太後援1局無失分,但美聯明星隊靠紅襪球星杜蘭(Jarren Duran)轟超前兩分砲,讓國聯明星隊最後以3比5敗給美聯明星隊。杜蘭也獲得本屆明星賽MVP。

國聯明星隊先發投手是新人年就入選的海盜火球狀元史基斯(Paul Skenes),他主投1局丟1次保送沒有失分;美聯明星隊則是金鶯塞揚強投伯尼斯(Corbin Burnes)掛帥先發,投1局被敲1安、丟1次保送,同樣也沒有掉分。

大谷翔平今擔任國聯明星隊第二棒指定打擊,首打席選到保送,大谷在第3局擊出三分砲,這是大谷生涯在明星賽的首轟。大谷翔平成為史上第一位曾在明星賽史上摘得勝投(2021年明星賽)、並轟出全壘打的選手。大谷翔平也成為自1996年的名捕皮亞薩(Mike Piazza),第一位在明星賽開轟的道奇選手。大谷翔平第三打席吞三振後就退場。

美聯明星隊第3局下靠洋基強打索托(Juan Soto)適時二壘安打攻回2分,接著守護者弗萊(David Fry)敲追平安打,單局追3分,讓雙方再度打成平手。美聯明星隊紅襪杜蘭轟出超前兩分砲,幫助美聯明星隊超前比數。

國聯明星隊打線在比賽後段未能突破對方投手,美聯明星隊第9局派守護者終結者克拉賽(Emmanuel Clase)關門守成,讓美聯明星隊贏得勝利,這是美聯明星隊在明星賽史上的第48勝。

Jarren Duran homers to make it 5 unanswered runs for the AL squad! #AllStarGame pic.twitter.com/jRiI8d8EfE