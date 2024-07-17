晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB明星賽》大谷開轟寫史上首見記錄！ 杜蘭超前轟率美聯逆轉勝

2024/07/17 10:58

大谷翔平在明星賽開轟。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平擊出明星賽生涯首轟，小熊日籍左投今永昇太後援1局無失分，但美聯明星隊靠紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）轟超前兩分砲，讓國聯明星隊最後以3比5敗給美聯明星隊。杜蘭也獲得本屆明星賽MVP。

國聯明星隊先發投手是新人年就入選的海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes），他主投1局丟1次保送沒有失分；美聯明星隊則是金鶯塞揚強投伯尼斯（Corbin Burnes）掛帥先發，投1局被敲1安、丟1次保送，同樣也沒有掉分。

大谷翔平今擔任國聯明星隊第二棒指定打擊，首打席選到保送，大谷在第3局擊出三分砲，這是大谷生涯在明星賽的首轟。大谷翔平成為史上第一位曾在明星賽史上摘得勝投（2021年明星賽）、並轟出全壘打的選手。大谷翔平也成為自1996年的名捕皮亞薩（Mike Piazza），第一位在明星賽開轟的道奇選手。大谷翔平第三打席吞三振後就退場。

美聯明星隊第3局下靠洋基強打索托（Juan Soto）適時二壘安打攻回2分，接著守護者弗萊（David Fry）敲追平安打，單局追3分，讓雙方再度打成平手。美聯明星隊紅襪杜蘭轟出超前兩分砲，幫助美聯明星隊超前比數。

國聯明星隊打線在比賽後段未能突破對方投手，美聯明星隊第9局派守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）關門守成，讓美聯明星隊贏得勝利，這是美聯明星隊在明星賽史上的第48勝。

紅襪杜蘭敲超前兩分砲。（今日美國）

紅襪杜蘭敲超前兩分砲。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。