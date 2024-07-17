MLB明星賽》大谷開轟寫史上首見記錄！ 杜蘭超前轟率美聯逆轉勝

大谷翔平在明星賽開轟。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平擊出明星賽生涯首轟，小熊日籍左投今永昇太後援1局無失分，但美聯明星隊靠紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）轟超前兩分砲，讓國聯明星隊最後以3比5敗給美聯明星隊。杜蘭也獲得本屆明星賽MVP。

國聯明星隊先發投手是新人年就入選的海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes），他主投1局丟1次保送沒有失分；美聯明星隊則是金鶯塞揚強投伯尼斯（Corbin Burnes）掛帥先發，投1局被敲1安、丟1次保送，同樣也沒有掉分。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平今擔任國聯明星隊第二棒指定打擊，首打席選到保送，大谷在第3局擊出三分砲，這是大谷生涯在明星賽的首轟。大谷翔平成為史上第一位曾在明星賽史上摘得勝投（2021年明星賽）、並轟出全壘打的選手。大谷翔平也成為自1996年的名捕皮亞薩（Mike Piazza），第一位在明星賽開轟的道奇選手。大谷翔平第三打席吞三振後就退場。

美聯明星隊第3局下靠洋基強打索托（Juan Soto）適時二壘安打攻回2分，接著守護者弗萊（David Fry）敲追平安打，單局追3分，讓雙方再度打成平手。美聯明星隊紅襪杜蘭轟出超前兩分砲，幫助美聯明星隊超前比數。

國聯明星隊打線在比賽後段未能突破對方投手，美聯明星隊第9局派守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）關門守成，讓美聯明星隊贏得勝利，這是美聯明星隊在明星賽史上的第48勝。

Jarren Duran homers to make it 5 unanswered runs for the AL squad! #AllStarGame pic.twitter.com/jRiI8d8EfE — MLB （@MLB） July 17, 2024

紅襪杜蘭敲超前兩分砲。（今日美國）

紅襪杜蘭敲超前兩分砲。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法