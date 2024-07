NBA》巫師榜眼進攻大烙賽！ 全場竟15投0中一分未得

薩爾(投籃者)。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕本屆選秀榜眼,巫師隊的薩爾(Alexandre Sarr)今天在夏季聯盟對拓荒者一戰進攻表現一塌糊塗,單場15投0中,還發生5次犯規,上場29分鐘一分未得。

薩爾原本在選秀會前被視為狀元大熱門,但他卻拒絕為手握狀元籤的老鷹試訓,最終老鷹也跳過薩爾選擇另一位法國人、19歲前鋒里薩謝(Zaccharie Risacher)成為狀元,薩爾則如願被巫師隊挑走成為榜眼。

今天薩爾在夏季聯盟對上拓荒者進攻大當機,單場15投0中,三分球7投0中,就連罰球也是2罰0中,全場一分未得,他抓下9籃板,其中有5個進攻籃板,送出3次助攻,還有3記火鍋與1次抄截,但也發生5次犯規與3次失誤。

巫師第14順位的Carlton Carrington今天拿下20分是全隊最高,不過19投僅6中,命中率31.6%;拓荒者隊今年首輪第7順位選進的菜鳥中鋒柯林根(Donovan Clingan)則拿下8分13籃板5火鍋,但命中率同樣不佳,全場10投3中。

