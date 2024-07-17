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NBA》巫師榜眼進攻大烙賽！ 全場竟15投0中一分未得

2024/07/17 11:13

薩爾（投籃者）。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本屆選秀榜眼，巫師隊的薩爾（Alexandre Sarr）今天在夏季聯盟對拓荒者一戰進攻表現一塌糊塗，單場15投0中，還發生5次犯規，上場29分鐘一分未得。

薩爾原本在選秀會前被視為狀元大熱門，但他卻拒絕為手握狀元籤的老鷹試訓，最終老鷹也跳過薩爾選擇另一位法國人、19歲前鋒里薩謝（Zaccharie Risacher）成為狀元，薩爾則如願被巫師隊挑走成為榜眼。

今天薩爾在夏季聯盟對上拓荒者進攻大當機，單場15投0中，三分球7投0中，就連罰球也是2罰0中，全場一分未得，他抓下9籃板，其中有5個進攻籃板，送出3次助攻，還有3記火鍋與1次抄截，但也發生5次犯規與3次失誤。

巫師第14順位的Carlton Carrington今天拿下20分是全隊最高，不過19投僅6中，命中率31.6%；拓荒者隊今年首輪第7順位選進的菜鳥中鋒柯林根（Donovan Clingan）則拿下8分13籃板5火鍋，但命中率同樣不佳，全場10投3中。

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