瓊斯盃》台灣藍隊收4連勝 愛爾麗集團頒發105萬紅包

愛爾麗集團董事長常如山（右）鼓勵台灣藍隊老將劉錚。（愛爾麗集團提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣藍隊昨在瓊斯盃打下4連勝的佳績，在場觀戰的台灣男籃總領隊、愛爾麗集團董事長常如山不僅親到現場觀戰，賽後還到球員休息室豪氣送上105萬台幣獎金的大紅包，立刻讓台灣男籃士氣大漲，也見證了愛爾麗集團為台灣籃球無私的一面。

以醫美為主的愛爾麗集團，近幾年非常專注於台灣體育的推廣，除了總裁常如山去年接下中華帕林匹克總會「公益親善大使」之外，對於籃球更是早在疫情解封時就特別關注。

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早在2022年亞洲盃男籃賽時，當時因為還在疫情期間，包括球員組軍和球隊贊助經費都遇到相當多的困難，當時經由友人介紹給愛爾麗集團後，在常董支持下由執行長劉怡萱親力親為，開始全程跟著台灣男籃遠征，與台灣籃球建立起深厚的感情，常董說：「因為當時疫情期間，台灣隊沒什麼贊助，我覺得國家隊需要有人照顧，所以開始贊助，也跟集團的宗旨『因愛爾美麗』相同。」

去年瓊斯斯盃期間，愛爾麗集團更是把照顧的範圍擴及到台灣男女隊，知道球員有受傷的困擾，不惜自掏腰包耗資400萬元購入美國GameReady加壓冷療冷循環系統和疼痛雷射，執行長劉怡萱更是幾乎24小時都跟著台灣男女籃代表隊共進退，在台灣藍隊最終以92：64打敗南韓奪下亞軍後，常董就代表集團送上100萬獎金。

今年愛爾麗集團常董更是扛下總領隊，昨在台灣藍隊以82：77打敗台灣白隊打下漂亮的4連勝後，讓常董立刻貼心的送上105萬台幣的大紅包，也為今年台灣籃球隊注入強心針。

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