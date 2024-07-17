MLB明星賽》大谷開轟、國聯仍輸球 意外寫史上首見悲情記錄

大谷翔平開轟。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平在第3局擊出明星賽生涯首轟，但國聯明星隊最後以3比5敗給美聯明星隊。國聯明星隊全場敲10安，比美聯明星隊的5安還多，國聯卻只有大谷翔平有進帳打點和保送，意外寫下明星賽史上首見記錄。

大谷翔平今天擔任國聯明星隊先發第二棒指定打擊，首打席選到保送，大谷翔平在第二打席轟出三分砲，明星賽生涯首轟出爐。大谷翔平第三打席吞三振，全場2打數1安就是一發三分彈，三振、保送各1次。

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根據《OptaSTATS》數據指出，大谷翔平全場有3打點、1保送，國聯打線其他人合計0打點0保送，大谷翔平成為大聯盟明星賽單場史上首位唯一全隊有打點和保送的選手。

大谷翔平受訪表示，過去在明星賽沒有打很好，能打出很漂亮的一支安打讓他感到欣慰，自己像平常一樣上場打擊，努力保持良好的打擊狀態。

對於一度有機會成為明星賽MVP，大谷也說，自己也希望能取得MVP，「但自己的工作已經結束，我想這是美好的一天。」

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