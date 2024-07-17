MLB明星賽》「比起大谷轟，更喜歡看他好投」 前阪神終結者登板使球迷好開心

教士終結者蘇亞雷斯。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾在日職效力，且今年首度入選明星賽的教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），在明星賽中繼繳出優異表現的畫面，讓遠在日本的阪神虎球迷感到興奮，甚至在社群媒體留言：「阪神迷比起大谷打全壘打，更喜歡看到他好投。」

蘇亞雷斯在7局下登板投球，面對來自金鶯的魏斯伯格（Jordan Westburg）與老虎隊的格林（Riley Greene），僅投兩個人次的他，球速就毫不留情的往上催，總共僅用8顆球就送給他們各1張老K，最後1球甚至飆出100.7英里（約162公里）的火球。

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由於蘇亞雷斯在2016年到2021年曾在日本職棒打拚，先後效力軟銀鷹與阪神虎隊，而他明星賽的優異表現，尤其讓阪神虎的球迷們相當興奮，並在X（推特）上留言：「不愧是我們的蘇亞雷斯！」、「蘇亞雷斯快回來吧！」、「阪神迷比起看到大谷翔平打全壘打，更喜歡看到蘇亞雷斯投出優異表現。」

蘇亞雷斯在效力阪神虎的期間，曾靠著單季25次與42次的救援成功，分別拿下2020與2021年央聯救援王，並在2022年回到大聯盟加盟教士，今年擔綱球隊的守護神重任，目前38場出賽收下22次的救援成功，防禦率是相當優質的1.67。

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