TPBL》夢想家網羅T1、PLG年度MVP後 再補射手簡偉儒瞄準首冠

簡偉儒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕福爾摩沙夢想家持續進行補強，找來T1年度 MVP蔣淯安、PLG MVP張宗憲後，今再宣布簽下射手簡偉儒，希望能有效提升球隊火力，瞄準在TPBL的首座冠軍。

32歲簡偉儒有過國手資歷，2020年在PLG 披上富邦勇士奪下二連霸，2022 年再度轉戰 T1加盟台鋼獵鷹，場均攻下 10.3 分、3.6 籃板、2.9 助攻，曾有過單場 23 分、6顆三分球的代表作。

請繼續往下閱讀...

夢想家總經理韓駿鎧認為，簡偉儒擁有優異的外線手感，是一位優秀的團隊型球員，非常適合夢想家的風格，「我們看中的除了偉儒穩定的投射能力之外，還有他的高球商與比賽解讀能力，加上他豐富的比賽經驗，能夠幫助我們在關鍵時刻多了一位穩定軍心的角色。」

對於選擇加入夢想家，簡偉儒提到很感謝球團的信任，「夢想家是一支很團結的球隊，除了實力堅強之外，團隊打法也是我很喜歡的風格，最重要的是團隊氣氛、主場氛圍都非常好，陣中也有自己的老隊友簡浩，還有從小就認識但還沒有同隊過的德威，很期待能夠在這裡展開新賽季，和大家一同成長。」談到新球季目標，簡偉儒堅定地表示，「上場就是拚，做好教練的要求，保持企圖心，盡全力發揮自己的能力幫助球隊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法