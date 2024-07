MLB明星賽》首次入選的杜蘭就開轟奪MVP 寫紅襪隊史第5人記錄

杜蘭摘得明星賽MVP。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天登場,道奇日本巨星大谷翔平在第3局擊出明星賽生涯首轟,但美聯明星隊靠著紅襪球星杜蘭(Jarren Duran)在第4局轟出超前兩分砲,美聯明星隊最後以5比3逆轉擊敗國聯明星隊。杜蘭也成為自2008年的祖魯(J.D.Drew)之後,再度有紅襪選手摘得明星賽MVP。

現年27歲的杜蘭是2018年美職選秀會被紅襪以第七輪選進的好手,曾是《棒球美國》2019年百大潛力新秀的新星,直到今年才在紅襪打出生涯年成績。杜蘭本季出賽95場交出10轟、41分打點都是生涯最佳,打擊三圍是0.284/0.342/0.477,這是杜蘭生涯首次入選明星賽。

杜蘭在第5局替補上陣,鎖定國聯明星隊投手格林(Hunter Greene)一顆86英里指叉球,轟出右外野超前兩分砲,這一轟的飛行距離有413英尺之遠。杜蘭也成為自隊史第5位摘得明星賽MVP的紅襪球員,明星賽最有價值球員獎現在剛好是以紅襪打擊之神威廉斯(Ted Williams)為命名。

首次參與明星賽就獲得明星賽MVP,杜蘭賽後表示,「這是一項榮譽,除了這項一個偉大的人之外,我還能追隨誰的腳步呢?他不僅是一位偉大的棒球選手,也是一名很偉大的人。那個人太酷了,我很榮幸能獲得他的獎項。」

根據《ESPN》指出,杜蘭靠著長打、守備、以及快腿,讓他本季的勝利貢獻值(fWAR)為3.7,可並列全大聯盟第10高。杜蘭表示,「我非常感激,這很難用言語表達,直到我今晚試著要睡覺前,這種感覺才會真正來臨,誰知道我今晚能否睡著。」

美聯明星隊在明星賽史上取得48勝44敗2和的成績。而今天的明星賽全場只打了2小28分就結束,寫下自1998年明星賽以來最快記錄。

