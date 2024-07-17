MLB明星賽》首次入選的杜蘭就開轟奪MVP 寫紅襪隊史第5人記錄

杜蘭摘得明星賽MVP。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟明星賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平在第3局擊出明星賽生涯首轟，但美聯明星隊靠著紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）在第4局轟出超前兩分砲，美聯明星隊最後以5比3逆轉擊敗國聯明星隊。杜蘭也成為自2008年的祖魯（J.D.Drew）之後，再度有紅襪選手摘得明星賽MVP。

現年27歲的杜蘭是2018年美職選秀會被紅襪以第七輪選進的好手，曾是《棒球美國》2019年百大潛力新秀的新星，直到今年才在紅襪打出生涯年成績。杜蘭本季出賽95場交出10轟、41分打點都是生涯最佳，打擊三圍是0.284/0.342/0.477，這是杜蘭生涯首次入選明星賽。

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杜蘭在第5局替補上陣，鎖定國聯明星隊投手格林（Hunter Greene）一顆86英里指叉球，轟出右外野超前兩分砲，這一轟的飛行距離有413英尺之遠。杜蘭也成為自隊史第5位摘得明星賽MVP的紅襪球員，明星賽最有價值球員獎現在剛好是以紅襪打擊之神威廉斯（Ted Williams）為命名。

首次參與明星賽就獲得明星賽MVP，杜蘭賽後表示，「這是一項榮譽，除了這項一個偉大的人之外，我還能追隨誰的腳步呢？他不僅是一位偉大的棒球選手，也是一名很偉大的人。那個人太酷了，我很榮幸能獲得他的獎項。」

杜蘭在第5局開轟。（今日美國）

根據《ESPN》指出，杜蘭靠著長打、守備、以及快腿，讓他本季的勝利貢獻值（fWAR）為3.7，可並列全大聯盟第10高。杜蘭表示，「我非常感激，這很難用言語表達，直到我今晚試著要睡覺前，這種感覺才會真正來臨，誰知道我今晚能否睡著。」

美聯明星隊在明星賽史上取得48勝44敗2和的成績。而今天的明星賽全場只打了2小28分就結束，寫下自1998年明星賽以來最快記錄。

Jarren Duran homers to make it 5 unanswered runs for the AL squad! #AllStarGame pic.twitter.com/jRiI8d8EfE — MLB （@MLB） July 17, 2024

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