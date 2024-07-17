中職》雙獅日下週六登場！ 西武傳奇OB石毛宏典將舉辦見面會

西武獅雙獅日請來傳奇OB石毛宏典。（統一獅提供）

〔體育中心/綜合報導〕今年是統一7-ELEVEN獅與埼玉西武獅合作邁向第九年，上週獅隊UniGirls女孩、萊恩、盈盈特別前進埼玉西武獅主場BELLUNA巨蛋進行雙獅交流活動，並參與埼玉西武獅夏日祭典活動，下週六、日台南棒球場將進行台日雙獅好友交流活動。

歷年台日雙獅交流活動，獅隊都會邀請埼玉西武獅經典OB選手一起來到臺灣參與台日雙獅活動，曾在2016年請過秋山幸二、2017年渡邊久信、2018年田邊德雄、2019年東尾修、2023年辻發彥及橫田久則。今年統一獅也邀請埼玉西武獅黃金世代游擊手，曾拿過新人王以及洋聯MVP的石毛宏典參加活動。

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27日雙獅首日場外舞台活動，特別於下午3點半到3點50分舉辦埼玉石毛宏典見面會，進行約20分鐘談話活動，邀請喜歡台日雙獅的球迷們一起進場來體驗好玩豐富的台日雙獅主題日活動。

埼玉西武獅經典ＯＢ選手石毛宏典見面會

活動時間：7.27 15:30~15:50

活動地點：台南棒球場戶外舞台區

活動內容：鐘TALK SHOW見面會

出席人員：石毛宏典

UNILIONS Ｘ SAITAMA SEIBU LIONS

2024臺日雙獅夏日祭典

今夏，一起到臺南棒球場，為友情喝采吧!!!

7.27㊅ 17:05 龍vs.獅

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