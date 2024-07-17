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奧運射箭》尋求連3屆奪牌！台灣隊主帥劉炳宏：先拚男女團前4種子

2024/07/17 12:52

射箭代表隊左起為戴宇軒、林子翔、湯智鈞、李彩綺、雷千瑩、邱意晴。（資料照，記者粘藐云攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣射箭隊是2024年巴黎奧運最先出發代表隊，經過近期調整及模擬賽的刺激，總教練劉炳宏指出，3位男子選手狀況穩定，3位女將也漸入佳境，屆時到巴黎進行5天適應場地、調整時差，力拚在排名賽爭取團體前4種子席次，終極目標就是帶回獎牌。

台灣射箭在里約奧運由女團摘銅，上屆東京奧運由男團奪銀，湯智鈞則獲個人第4名，如今男、女射箭隊前進花都，目前是斬獲獎牌，尋求連3屆都有獎牌入袋。

台灣男、女隊在巴黎奧運都取得滿額3席資格，男子隊由連兩屆征戰奧運的湯智鈞攜手戴宇軒、林子翔；女子隊是4屆奧運國手雷千瑩領軍邱意晴、李彩綺。總教練劉炳宏，男子隊教練劉展明、女子隊教練徐梓益。

教練團在兩週前先於高雄國訓中心舉辦模擬賽，近期則以調整狀態為主，男子隊在新北市明德高中訓練，女子隊於桃園永豐高中衝刺。劉炳宏透露，男生狀態維持不錯，至於在土耳其世界盃曾「小改造」女子隊選手的動作，經過模擬賽及近期訓練測驗，看起來成效也不錯，值得期待。

射箭隊今晚從桃園機場飛往巴黎，預計19日就到比賽場地訓練，且每天會進行實戰訓練，另外從抵達後到排名賽約5天可以調整，劉炳宏指出時間上恰到好處，足夠讓選手適應時差、場地，並將狀態提升至最佳。

本屆團體賽共有12國參賽，只要排名賽搶下前4種子就能率先晉級8強，如此一來對爭奪獎牌就更添利多。劉炳宏透露，為了讓選手專心比賽，射箭隊並不會參加26日登場的開幕典禮，畢竟最重要任務是先在25日排名賽搶下男團、女團前4種子。

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