奧運羽球》直言奪金「沒有不可能」 戴資穎第4度參賽分享內心話

戴資穎。（資料照，記者李惠洲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊戴資穎將在今年參加巴黎奧運，《BWF》在昨天釋出他過去的訪談影片，戴資穎透露第4度參加奧運的心路歷程，並指出自己此次並非沒有機會奪金，會盡力拚搏。

戴資穎受訪指出，自己在2021年結束後本來沒有想要再繼續打，但因為疫情的關係延後一年（2020年東京奧運延後至2021年），然後在休息過後其實還有持續訓練，「大家就說『欸明年就亞運了。』那我想說好，那就（打）。都已經打到亞運了，我當然不可能就是放過奧運，因為就是2年的時間，其實沒有很長。」

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儘管決定要繼續奮戰，但戴資穎的訓練狀況卻不盡理想，小戴坦言自己在訓練上的感覺蠻長，而且自己的狀況也跟以前不太一樣，「我覺得如果我21年，就是20東京奧運沒有拿到（金牌），這次要拿到也不是沒有機會，但會比之前更加困難吧。」、「可能看起來比賽上是覺得還可以，可是我自己覺得比如說身體狀況，訓練的狀況其實是沒有很好。」

談到本次奧運能否奪金，戴資穎直說：「沒有不可能，但是我覺得會很困難。」接著戴資穎解釋，在奧運的賽場還是會顯得比較緊張，認為到那時可能還會有些自己也無法掌握的狀況發生，但仍會努力。

生涯第4度站上奧運殿堂，戴資穎認為奧運是所有運動選手都想要站上去的地方，「那我覺得自己可以參加到第4次應該是算蠻不容易的。」接著小戴回憶起2016年的里約奧運，當時他被印度好手辛度（Pusarla Sindhu）直落二淘汰，小戴認為自己在當時候應該要發揮得很好，但辛度打得更好，最後也拿到銀牌。

戴資穎在羽球生涯一路奮戰的對手如今也幾乎來到了生涯後期，小戴回首過往道：「覺得大家其實對這比賽都非常的拼命，然後很努力地去爭取好成績，然後其實這幾位選手也是都一起就是打到了現在，我覺得這應該也都是他們最後一次參加奧運了，我覺得還是盡力去拚吧。」

本屆奧運羽球女單項目，身為第3種子的戴資穎被分在E組，小組賽對手抽到他的勁敵，泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），只要戴資穎能在小組出線，就可以直接輪空不用打16強，目前8強假想敵為印尼東宗與南韓金佳恩之間的勝方，4強有高機率遇上南韓球后安洗瑩。

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