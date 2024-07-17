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TAT籃球》霍華德稱台灣為國家遭中國刁難禁止出賽？他7/24將抵台參戰

2024/07/17 13:30

「魔獸」霍華德與總統賴清德。（資料照，總統府提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「魔獸」霍華德（Dwight Howard）因曾說過台灣是國家的言論，被中國網友怒轟搞「台獨」，且還因為小粉紅不斷翻舊帳，導致他原本7月初要率領台灣野馬在TAT亞洲巡迴賽鄭州站沒能順利舉行，對此，野馬隊總經理周映洲也做出回應。

霍華德在去年5月曾與時任副總統的賴清德拍宣傳影片，並在影片中稱台灣為「country」，讓中國網友氣到不行，還要求他出面道歉，而霍華德事後也解釋，「country」一詞不一定是指國家。

被中網友貼上「台獨」標籤的霍華德，在TAT亞洲巡迴賽鄭州站首次亮相的賽事也因而受阻，周映洲表示，由於中國有網友又開始傳當時的影片，事情越鬧越大後，導致當地審批未過，霍華德也無法參加比賽。

周映洲強調，在中國的比賽沒有取消，只是之後會改到8月23日至31日舉辦，也會在中國，舉辦城市之後才會公布。

霍華德預計7月24日抵達台灣，並在7月26日至8月3日在台北和平籃球館攜手前NBA球星（DeMarcus Cousins）、庫克（Quinn Cook）等人代表台灣野馬出戰，與東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士以及菲律賓波拉火箭交手。

TAT巡迴賽的門票持續熱銷中，單日票價VIP區有4800與4600元兩種選擇，A區2000元、B區1600元，2樓也有1200元與800元，屆時每日最後一場比賽後，還會送出霍華德、卡森斯和庫克3位球星共10件親簽球衣。

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