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MLB明星賽》夢幻對決實現！洋基法官談交手海盜火球狀元郎：很酷

2024/07/17 14:28

「法官」賈吉。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕聯盟頂尖強打者「法官」賈吉（Aaron Judge）與火球狀元史基斯（Paul Skenes）的對決，是今年明星賽的亮點之一，雖然法官沒有擊出安打，但他表示能與國聯的年輕強投對決是很酷的一件事。

賈吉在先前就盛讚史基斯的投球，並希望能與他在明星賽正面交鋒，不過賈吉本場比賽扛第4棒，若要如願則只能期盼前3棒其中之一不能出局，而位在第3棒的隊友索托（Juan Soto）順利選到保送上壘，幫助法官能夠得償所願。

洋基雙星在結束他們明星賽的工作後，索托憶起那時的情況笑著表示，其實他有試著想要多選幾顆球，「但在兩好球後，我試著揮棒去把球碰掉，因為我想要確保他（賈吉）也能夠和史基斯對決，看來我成功完成工作了。」

賈吉面對史基斯投出的第1顆球就揮擊，但卻打成三壘方向的滾地球，三壘手接到後傳往二壘抓到第3個出局數，頂尖投打的正面對決一瞬間就結束，法官直言，面對這種投手你必須要積極進攻，感覺史基斯所有的球都能丟超過100英哩，「這是個有趣的第1局，在索托後面打擊還能有這個機會，與現今國聯其中之一的年輕強投對戰真的很酷。」

當索托與賈吉被問及與史基斯的對決是否能算是「獲勝」，對此他們笑笑後，賈吉說：「要把分數寫在計分板上才算贏，對我來說只能算是平手。」

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