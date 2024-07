MLB明星賽》夢幻對決實現！洋基法官談交手海盜火球狀元郎：很酷

「法官」賈吉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕聯盟頂尖強打者「法官」賈吉(Aaron Judge)與火球狀元史基斯(Paul Skenes)的對決,是今年明星賽的亮點之一,雖然法官沒有擊出安打,但他表示能與國聯的年輕強投對決是很酷的一件事。

賈吉在先前就盛讚史基斯的投球,並希望能與他在明星賽正面交鋒,不過賈吉本場比賽扛第4棒,若要如願則只能期盼前3棒其中之一不能出局,而位在第3棒的隊友索托(Juan Soto)順利選到保送上壘,幫助法官能夠得償所願。

洋基雙星在結束他們明星賽的工作後,索托憶起那時的情況笑著表示,其實他有試著想要多選幾顆球,「但在兩好球後,我試著揮棒去把球碰掉,因為我想要確保他(賈吉)也能夠和史基斯對決,看來我成功完成工作了。」

賈吉面對史基斯投出的第1顆球就揮擊,但卻打成三壘方向的滾地球,三壘手接到後傳往二壘抓到第3個出局數,頂尖投打的正面對決一瞬間就結束,法官直言,面對這種投手你必須要積極進攻,感覺史基斯所有的球都能丟超過100英哩,「這是個有趣的第1局,在索托後面打擊還能有這個機會,與現今國聯其中之一的年輕強投對戰真的很酷。」

當索托與賈吉被問及與史基斯的對決是否能算是「獲勝」,對此他們笑笑後,賈吉說:「要把分數寫在計分板上才算贏,對我來說只能算是平手。」

