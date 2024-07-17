足球》涉嫌集體性侵東京30歲女子 23歲日本國腳被當場逮捕

現年23歲的日本國腳佐野海舟。（資料照，法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕現年23歲的日本國腳佐野海舟，本月初宣布以250萬歐元（約新台幣8687萬元），從日本職業足球聯盟（J聯盟）鹿島鹿角隊，成功轉會至德國甲級聯賽美茵茲05（Mainz 05）。然而佐野海舟卻在今（17）日傳出，他涉嫌夥同2名友人，在飯店性侵一名30多歲女子，目前已遭警方逮捕。

綜合日媒報導，根據警方調查顯示，這起事件發生在14日凌晨4點左右，佐野海舟與2名20多歲的友人，先是一起到東京都文京區湯島的某間飯店飲酒，並在之後集體性侵一名30多歲女子。搜查關係人士透露，受害女子的一位女性友人，和被逮捕的3人認識，5人於13日晚間在六本木一同聯誼後，前往飯店續攤。

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警方表示，女子在事發後立即撥打110報警，警方迅速趕到現場，並在飯店外將3名嫌犯涉案嫌犯逮捕，罪名是涉嫌未經同意的性交。報導指出，警方目前尚未公布佐野海舟等3人的認罪與否，正在進一步調查事件的詳細經過。

另據德媒報導，佐野海舟原本預計從21日，前往美茵茲05練習，但現在看來應該難以實現，至於美茵茲05目前並未對此事件發表評論。鹿島鹿角隊則發表聲明，佐野海舟已從本月4日起，正式轉會到美因茲05，「但這事件涉及前所屬選手，俱樂部對此感到非常憂慮，由於事件情況特殊，俱樂部無法了解詳情，我們將繼續關注事件發展。」

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