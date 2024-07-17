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MLB》電子好球帶有望明年春訓實行 大聯盟主席點出一個問題要克服

2024/07/17 15:23

大聯盟盼推動電子好球帶。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟推動電子好球帶，希望能在2025年大聯盟春訓時開始測試、作為好球帶挑戰系統的一部分，盼能最早在2026年推動電子好球帶。但大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天在明星賽前受訪表示，目前聯盟在「定義好球帶」方面仍存在技術問題，這些問題需要在大聯盟測試前解決。

「如果我們能解決這些問題，我們需要在2025年春訓做測試，並讓2026年成為推動可能的年份。」曼佛瑞說道，「會是在那一年嗎？在這個問題上我不會輕易下結論。」

《ESPN》報導，大聯盟過去5年都在小聯盟測試電子好球帶（簡稱ABS，automated ball-strikes），並從2023年開始在所有小聯盟3A比賽規實施電子好球帶。最初，一半的比賽由ABS認定，但大聯盟在今年6月25日改為採用挑戰好壞球系統，裁判仍可正常判定好壞球，而球隊在有限的次數上做挑戰。

曼佛瑞指出，這個轉變「幾乎百分之百」是基於球員們的回饋，選手們更喜歡挑戰系統，而不是完全依賴電子好球帶。曼佛瑞提到，ABS的準確性「精準到百分之一英吋」，對投球路徑的追蹤也是「完美的」，但這項技術仍未完全準備好。

「去年我們在進行這些改變時學到一件事，多花一點時間總比時間不夠要好。」曼佛瑞說，「我的意思是，只是為了確保，當你把某事帶進大聯盟，你必須確保你做對了。」

對於推動電子好球帶，大聯盟球員工會主席克拉克（Tony Clark）表示，「有些選手對此完全不感興趣，有些人對挑戰系統也有擔憂，因為好球帶本身如何定義、一致性如何，如果WI-FI在球場上發生故障、或是這項技術在任何一個晚上出現問題時，會發生什麼狀況。我們看到這些問題，儘管這些是發生在小聯盟球場，我們不希望最終在大聯盟賽場上，當晚比賽公正性或相關的吹判，得到的問題多於答案，」

大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，今日美國）

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