晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

TPBL》取代林冠綸的密特羅維奇 獲得攻城獅1年續約

2024/07/17 14:31

新竹攻城獅今天宣布與總教練密特羅維奇續約。（新竹攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新竹攻城獅今天宣布與總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）續約一年。

攻城獅開除原本的主帥林冠綸，由密特羅維奇接手總教練一職，他帶領攻城獅在下半季拿下14勝10敗，順利晉級季後賽。

總經理張樹人表示：「密特羅維奇上季帶領團隊達成晉級季後賽的階段性目標，在他的領導下，攻城獅年輕球員自信心提升許多，且外圍射手們在進攻端成功釋放火力。有了上賽季的帶兵經驗後，期待他能更完整地貫徹執教理念與風格，持續率領攻城獅取得更優異的成績。」

密特羅維奇表示：「這是我第一次離家鄉這麼遠，但攻城獅團隊、新竹球迷給我的愛與尊重讓我感到非常溫馨。這次續約代表著球隊信任我，而且攻城獅球團與我的目標一致，接下來我們還有很多工作要完成，才能發揮攻城獅團隊的潛力。」

談到攻城獅新賽季的團隊風格，密特羅維奇表示：「我們會努力打造快速且有組織的球風，在防守端有明確的規則，進攻端則是要更有系統地執行戰術。」

攻城獅於休賽季補進李啓瑋與李漢昇，張樹人透露，「教練團目前已針對新進球員擬定團隊訓練計劃，休賽季會先著重在強化體能與個人技巧，接著融入小組配合、團隊配合等訓練，希望能幫助球員養成好的習慣，全力備戰新賽季。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。