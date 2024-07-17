TPBL》取代林冠綸的密特羅維奇 獲得攻城獅1年續約

新竹攻城獅今天宣布與總教練密特羅維奇續約。（新竹攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新竹攻城獅今天宣布與總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）續約一年。

攻城獅開除原本的主帥林冠綸，由密特羅維奇接手總教練一職，他帶領攻城獅在下半季拿下14勝10敗，順利晉級季後賽。

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總經理張樹人表示：「密特羅維奇上季帶領團隊達成晉級季後賽的階段性目標，在他的領導下，攻城獅年輕球員自信心提升許多，且外圍射手們在進攻端成功釋放火力。有了上賽季的帶兵經驗後，期待他能更完整地貫徹執教理念與風格，持續率領攻城獅取得更優異的成績。」

密特羅維奇表示：「這是我第一次離家鄉這麼遠，但攻城獅團隊、新竹球迷給我的愛與尊重讓我感到非常溫馨。這次續約代表著球隊信任我，而且攻城獅球團與我的目標一致，接下來我們還有很多工作要完成，才能發揮攻城獅團隊的潛力。」

談到攻城獅新賽季的團隊風格，密特羅維奇表示：「我們會努力打造快速且有組織的球風，在防守端有明確的規則，進攻端則是要更有系統地執行戰術。」

攻城獅於休賽季補進李啓瑋與李漢昇，張樹人透露，「教練團目前已針對新進球員擬定團隊訓練計劃，休賽季會先著重在強化體能與個人技巧，接著融入小組配合、團隊配合等訓練，希望能幫助球員養成好的習慣，全力備戰新賽季。」

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