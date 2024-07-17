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中職》有看到艾士特在吼叫 戴培峰還原衝突現場

2024/07/17 16:33

戴培峰。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕昨6局下富邦悍將戴培峰被被中信兄弟陳柏均連續被3顆頭部近身球招呼，看向投手丘，中信兄弟艾士特的反應清空兩隊板凳。戴培峰今天坦言，畢竟受傷剛回來，當下被連3顆確實有點不開心。

戴培峰表示，那打席是受傷回來第一個，這幾天一直很期待比賽，上去時連續2顆丟過來，有點危險，「當然我知道不是故意的，不會想故意丟人，但連續2顆有點危險，當下確實有點情緒。」

未料陳柏均第3顆更靠近臉部，戴培峰直言更不開心，「我沒有想罵他，只是不開心，如果打到臉部或眼睛，職業生涯可能就結束了，我氣的是球一直往頭部丟過來。」

戴培峰脫下球帽時，只見兄弟捕手林吳晉瑋一直跟他說話，戴培峰說，「林吳一直說不是故意的，我原本很生氣，但聽到林吳一直重複不是故意的，變得有點想笑。」

艾士特在板凳喊聲激起兩隊衝突，被問到有沒有聽到艾士特說什麼？戴培峰說，「我有看到他在叫，但不知道在叫什麼。」

23歲的陳柏均是中信2020年第6指名，跟戴培峰都是平鎮高中出身的選手，陳柏均是小1屆的學弟。戴培峰透露，陳柏均昨晚有傳訊息，過去在平鎮高中也有接過他的球，「我知道他不是故意的。」

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